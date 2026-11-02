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लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा के ज़रिए बीजेपी 4 नवंबर को गोरखपुर में दिखाएगी ताक़त

लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा के ज़रिए बीजेपी 4 नवंबर को गोरखपुर में दिखाएगी ताक़त. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक कर आगामी 4 नवंबर को लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक बड़ी बैठक की. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे.

इस पदयात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

"लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ" की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए रविवार दिन रात तक क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक चली. लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ" की पदयात्रा की जबरदस्त तैयारी. (ईटीवी भारत) बैठक को संबोधित करते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा विपक्ष अराजकता फैला रहा है. संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहा है. भाजपा इस पदयात्रा के जरिए आमजन को सभी तथ्यों के साथ जवाब देगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते कुछ दिनों से विपक्ष संस्थानों पर सवाल उठाकर आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने का सुंयोजित षड्यंत्र कर रहा है. लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ" की पदयात्रा की जबरदस्त तैयारी. (ईटीवी भारत) पंकज चौधरी ने कहा कि जनता के जनादेश को स्वीकार करने की बजाय सनवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करनी की प्रवृत्ति कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. गोरखपुर में आयोजित होने वाली यह पदयात्रा जनता के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी.