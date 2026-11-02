लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा के ज़रिए बीजेपी 4 नवंबर को गोरखपुर में दिखाएगी ताक़त
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा से कार्यकर्ताओं और जनता को मोटिवेट करेगी. इसको लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:54 AM IST
गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक कर आगामी 4 नवंबर को लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक बड़ी बैठक की. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे.
इस पदयात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.
"लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ" की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए रविवार दिन रात तक क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक चली.
बैठक को संबोधित करते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा विपक्ष अराजकता फैला रहा है. संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहा है. भाजपा इस पदयात्रा के जरिए आमजन को सभी तथ्यों के साथ जवाब देगी.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते कुछ दिनों से विपक्ष संस्थानों पर सवाल उठाकर आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने का सुंयोजित षड्यंत्र कर रहा है.
पंकज चौधरी ने कहा कि जनता के जनादेश को स्वीकार करने की बजाय सनवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करनी की प्रवृत्ति कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. गोरखपुर में आयोजित होने वाली यह पदयात्रा जनता के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी.
पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे हर मंडल, बूथ और घर तक पहुंच कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ें. जनता का विश्वास भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है. और यह पदयात्रा उस विश्वास को और अधिक सशक्त करने का माध्यम बनेगी.
भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि पदयात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा ऐतिहासिक और जनभागीदारी से परिपूर्ण कार्यक्रम होगा.
अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा जनता के बीच जो सवाल और भ्रम खड़े किए जा रहे हैं, उनका जवाब जनता स्वयं इस पदयात्रा के माध्यम से देगी.
उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ जन-जन तक अपना संदेश पहुंचाएगी. उन्होंने बताया कि आम जनमानस में पदयात्रा को लेकर भारी उत्साह है.
लोकतंत्र बचाओ अभियान की यह पदयात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के बीच सच पहुंचाने का संकल्प है. विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जो भ्रम फैला रहा है, उसका जवाब हमारा कार्यकर्ता घर-घर जाकर तथ्यों के साथ देगा.
गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और हर स्तर पर कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है. 4 नवंबर को यह पदयात्रा जनभागीदारी का नया कीर्तिमान बनाएगी. बैठक में गोरखपुर के क्षेत्र के सभी पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक का संचालन गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री राहुल श्रीवास्तव ने किया.