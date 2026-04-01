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अम्बेडकर जयंती पर दलित वोट बैंक को साधने को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार, जानें पूरी रणनीति

राजस्थान की राजनीति में दलित यानी अनुसूचित जाति वोट बैंक की भूमिका अहम मानी जाती है. राज्य की कुल आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत मानी जाती है, जो संख्या के लिहाज से करीब 1.20 करोड़ के आसपास है. यही कारण है कि हर चुनाव-चाहे विधानसभा हो, लोकसभा या पंचायत और निकाय, इस वर्ग को साधना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में रहता है. हालांकि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन कुछ साल से भाजपा ने इस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत की है. दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता अम्बेडकर रहे हैं. यही वजह है भाजपा अम्बेडकर को केंद्र बिंदु मानते हुए रणनीति के तहत काम कर रही है. 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को बीजेपी उत्सव के रूप में मनाएगी. भाजपा अंबेडकर जयंती पर बड़े स्तर पर 7 दिन कार्यक्रम करने जा रही है. इनके जरिए पार्टी दलित समाज में पहुंच बढ़ाने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेगी.

जयपुर: भाजपा ने प्रदेश में आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी. चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी अब सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में सक्रिय हो गई. इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत 17 फीसदी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति बनाई है. इसमें संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है.

कांग्रेस ने किया बाबा साहब का अपमान : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस ने दलित समाज को परंपरागत वोट बैंक मानते हुए शोषण किया. विकास से दूर रखा. दलित वर्ग में अब बदलाव की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते भाजपा ने अम्बेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है. कांग्रेस के चरित्र को दलित समाज के बीच रखेंगे. इस बार 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम सप्ताह के रूप में मनाएंगे. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर विचार गोष्ठी चर्चा कर जनता को बताएंगे कि बाबा साहब ने संविधान की रचना में न्याय की बात कही. भाजपा ने बाबा साहब को सम्मान दिया. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अम्बेडकर की जन्मस्थली से शिक्षा तथा निर्वाण स्थली तक को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है. संविधान दिवस मनाने समेत कई ऐतिहासिक कार्य उनके सम्मान में किए. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को आगे नहीं आने दिया.

दलित समाज पर खास फोकस

भाजपा राज्यभर में 7 से 14 अप्रैल के बीच मेगा जनसंपर्क अभियान चलाएगी

पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय रहेंगे

घर-घर संपर्क कर सरकार की योजनाओं और पार्टी की विचारधारा का प्रचार करेंगे

गांव-गांव और बस्तियों में पहुंच करेंगे मजबूत

अभियान का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों और दलित बस्तियों पर रहेगा

कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल कार्यक्रम करेंगे

लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे

अम्बेडकर के विचारों और संविधान में उनके योगदान को बताएंगे

स्वच्छता और जन जागरण कार्यक्रम

सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाएगा

मंडल, बूथों और शक्ति केंद्रों पर विचार गोष्ठियां, सेमिनार रखेंगे

भाजपा नेता अम्बेडकर की जीवनी और जीवन वृतांत का बखान करेंगे

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गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाकर करेंगे प्रचार: इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव और अभियान के संयोजक और प्रदेश महामंत्री पिंटू सैनी ने बताया कि वार्ड-वार्ड जाकर अम्बेडकर के विचारों, संविधान में उनके योगदान और सामाजिक न्याय के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे, दलित बस्तियों में संवाद, बैठक और जागरूकता रैलियां करेंगे. पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि वे स्थानीय स्तर पर समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करें और पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं. भाजपा की रणनीति सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव किए जा रहे हैं. दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ताकि वे अपने समुदाय के बीच पार्टी का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें. सरकारी योजनाओं और लाभों को भी दलित समाज तक पहुंचाने पर विशेष जोर देंगे. पार्टी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि भी इस सभाओं से जुड़ेंगे और समाज के बीच अम्बेडकर के विचार ले जाएंगे.

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