वीरबाल दिवस पर राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साहिबजादों की शौर्यगाथा

सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर वीर बाल दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते सुरेंद्र पाल टीटी ने बताया कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को युवा पीढ़ी को बताने के लिए प्रदेश स्तर से मंडल स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ राज्य सरकार ने भी इस दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद सभी स्कूलों को एक घंटे खोलने के आदेश दिए है, जिसमे छात्र - छात्राओं को वीरबाल दिवस का पाठ पढ़ाया जाए.

जयपुर : राजस्थान में बीजेपी की ओर से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस वृहद स्तर पर मनाया जाएगा. बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ धर्मपरिवर्तन का विरोध करते हुए दिए उनके बलिदान को युवाओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी ये दिन मना रही है. वीर बाल दिवस को भारतीय जनता पार्टी देशभर में व्यापक जन सहभागिता के रूप में मना रही है. इस आयोजन के लिए एक टीम का भी गठन किया है. पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी की अध्यक्षता में प्रदेश से जिला और मंडल स्तर पर टीम गठित कर इस दिन को वृहद स्तर पर मनाएगी.

‘वीर बाल दिवस’ पर होंगे कार्यक्रम : भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 दिसंबर को देशभर में ‘वीर बाल दिवस’ मनाया जाएगा. इस अवसर पर सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. पार्टी द्वारा मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक विशेष सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें युवाओं को साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान, साहस और देशभक्ति से अवगत कराया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय गुरुद्वारों में शबद् कीर्तन, मंडल एवं जिला स्तर पर प्रभात फेरियों का आयोजन भी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि साहिबजादों की शहादत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.

अवकाश के दिन भी स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल : सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठियां, स्कूलों एवं कॉलेजों में विचार संगोष्ठियां तथा भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहिबजादों की शहादत पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाएंगे, जिससे उनकी गौरवशाली गाथा जन-जन तक पहुंच सके. इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद ​वशिष्ठ, कार्यक्रम प्रदेश संयोजक आशीष चौपडा, प्रदेश सह संयोजक प्रीति शर्मा और ऋषि मीणा मंच पर उपस्थित रहे.

धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़ा संदेश : टीटी ने बताया कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है. वीर बाल दिवस सिखों के दसवें और अंतिम मानव गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब के दो पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने 1705 में मुगलों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. गुरु गोविंद सिंह साहब के 6 वर्ष के पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह और 9 वर्ष के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह ने जब मुगलों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था तो दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था. गुरु गोविंद सिंह साहब के दोनों पुत्रों की शहादत को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. जिसके बाद से देशभर में स्कूलों, कॉलेजों और गुरुद्वारों में विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह साहब के दोनों पुत्रों के बलिदान को याद किया जाता है.