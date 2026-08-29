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निकाय चुनाव: तीन दिन के मंथन के बीच भाजपा ने कहा-अभी नहीं बताएंगे नाम...जानिए कब आएगी लिस्ट

जयपुर: प्रदेश भाजपा ने निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान समय सीमा स्पष्ट कर दी. निकाय चुनाव के प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से कहा, पार्टी प्रत्याशी चयन में लगी है. अधिकृत घोषणा के बाद ही किसी व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार माना जाएगा. पार्टी रविवार शाम तक उम्मीदवारों का चयन कर लेगी. 31 अगस्त को सभी कैंडिडेट एक साथ घोषित किए जाएंगे. उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा ‘ट्रिपल इंजन’ के नाम पर वोट मांगेगी. भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तीन दिन से संभागवार प्रत्याशियों के चयन पर मंथन जारी है. कुछ जिले ऐसे हैं, जिनमें सहमति नहीं बन पाई है. अभी रविवार तक का समय और लगेगा.

कोई इशारा नहीं दिया : टिकट दावेदारों को पहले से संकेत दिए जाने के सवाल पर हरीश द्विवेदी ने साफ किया, पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी को कोई इशारा नहीं किया है. चुनाव लड़ने की तैयारी हर दावेदार पहले से करता है, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही आधिकारिक उम्मीदवार होगा. पार्टी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को लेकर कोई भी नाम घोषित नहीं किया है. सभी की सूची एक साथ जारी होगी. जब तक पार्टी अधिकृत रूप से सूचित जारी नहीं कर देती, तब तक किसी के इशारे पर किसी को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है. ये जरूर है कि कुछ प्रत्याशी होते जो पहले नामांकन दाखिल कर देते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक उन्हें कोई इशारा या आश्वासन नहीं दिया है.

भाजपा के निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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विकास के मुद्दे पर मोदी-भजनलाल का चेहरा : निकाय चुनाव क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, इस पर द्विवेदी बोले, स्थानीय चुनाव होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच प्रमुखता से रखेंगे. मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में तेजी से विकास हुआ. बीजेपी निकाय चुनाव में पानी की समस्या के समाधान, युवाओं को रोजगार, अपराध पर नियंत्रण और केंद्र-राज्य की योजनाओं को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रखेगी. पार्टी अपने विकास कार्यों की चर्चा नहीं करेगी तो कांग्रेस भी अपने शासन की चर्चा नहीं करेगी. बीजेपी अब निकाय चुनाव को ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ के नैरेटिव से जोड़ने की तैयारी में है. द्विवेदी ने दावा किया, यदि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी.