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भाजपा ने पौने तीन साल का समय खराब किया, विकास नहीं किया : वैभव

निकाय चुनावों के सिलसिले में कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने जोधपुर आए. उन्होंने चुनाव में भाजपा की हार का दावा किया.

Vaibhav Gehlot Jodhpur
कांग्रेस नेता वैभव गहलोत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 3:38 PM IST

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जोधपुर: कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला. वैभव ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है. बुधवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पौने तीन साल का समय खराब किया है, कोई विकास नहीं किया. निकाय चुनाव में पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है.

वैभव ने कहा कि वे पिछले 6 दिन से जालोर-सिरोही में थे, वहां जनता में जोश है और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा निकायों में जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, भाजपा का कोई नेता एक भी बड़ा काम नहीं गिना सकता. शहरी और कस्बों में लोगों के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे यथावत हैं.

कांग्रेस नेता वैभव गहलोत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Nikay Chunav 2026 : जोधपुर में भाजपा नेताओं की फौज, कांग्रेस को 'जादूगर' से उम्मीद

उन्होंने दावा किया कि पूरे राजस्थान में निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें आरसीए से इस्तीफा दिए ढाई साल हो गए हैं. मौजूदा लोगों ने चुनाव की पहल नहीं की, आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश से ही एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं. हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो यह चुनाव नहीं होते, सबने राजस्थान के क्रिकेटरों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है. उन्होंने आरसीए चुनाव में भाग लेने के सवाल पर कहा कि वे आरसीए के वोटर नहीं हैं . पिछले 6 दिन से जालोर-सिरोही में थे. वहां भी नगर निकायों चुनाव है.

Last Updated : September 9, 2026 at 3:38 PM IST

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