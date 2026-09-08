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रघुवर दास ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- उनके इशारे पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर फर्जी एफआईआर

हजारीबागः भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग से वर्तमान राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह छात्रों के ऊपर हुए फर्जी केस वापस ले और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए नहीं तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए जन आंदोलन करेगा. दरअसल हजारीबाग में भाजपा का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे. उन्होंने इस दौरान पदयात्रा करते हुए जनसभा को संबोधित किया. वहीं एक अन्य शिष्ठमंडल ने सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में उपायुक्त को ज्ञापन सोपा गया.

रघुवर दास की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई

JPSC और JSSC-CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड भाजपा ने चार दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है. आंदोलन के पहले दिन 8 सितंबर को हजारीबाग में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई में पदयात्रा निकालते हुए जनसभा को संबोधित किया गया. उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाया और कहा कि छात्रों के हित के लिए पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और छात्र के बयान (Etv Bharat)

रघुवर दास ने सरकार से पूछा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, यह दूसरी बात है लेकिन सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि अभय तिवारी जैसे लोग कैसे करोड़पति और लक्ष्मी पुत्र बन गए. बिना सरकारी अधिकारी के सांठ-गांठ के यह संभव नहीं है. अब आंदोलन कर रहे छात्रों को धमकी मिल रही है और उन पर एफआईआर हो रही है, जिसका भाजपा विरोध करती है.

राहुल गांधी पर भी निशाना

हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा कि उनके ही इशारे पर हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई और झूठा मुकदमा दायर किया गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की. एक वक्त ऐसा था वे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे. भाजपा इस घटना की भर्त्सना करती है.