रघुवर दास ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- उनके इशारे पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर फर्जी एफआईआर
हजारीबाग में बीजेपी ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के ऊपर हुए फर्जी केस वापस लें, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
Published : September 8, 2026 at 6:10 PM IST
हजारीबागः भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग से वर्तमान राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह छात्रों के ऊपर हुए फर्जी केस वापस ले और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए नहीं तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए जन आंदोलन करेगा. दरअसल हजारीबाग में भाजपा का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे. उन्होंने इस दौरान पदयात्रा करते हुए जनसभा को संबोधित किया. वहीं एक अन्य शिष्ठमंडल ने सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में उपायुक्त को ज्ञापन सोपा गया.
रघुवर दास की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई
JPSC और JSSC-CGL भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड भाजपा ने चार दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है. आंदोलन के पहले दिन 8 सितंबर को हजारीबाग में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई में पदयात्रा निकालते हुए जनसभा को संबोधित किया गया. उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाया और कहा कि छात्रों के हित के लिए पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी.
रघुवर दास ने सरकार से पूछा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, यह दूसरी बात है लेकिन सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि अभय तिवारी जैसे लोग कैसे करोड़पति और लक्ष्मी पुत्र बन गए. बिना सरकारी अधिकारी के सांठ-गांठ के यह संभव नहीं है. अब आंदोलन कर रहे छात्रों को धमकी मिल रही है और उन पर एफआईआर हो रही है, जिसका भाजपा विरोध करती है.
राहुल गांधी पर भी निशाना
हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा कि उनके ही इशारे पर हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई और झूठा मुकदमा दायर किया गया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की. एक वक्त ऐसा था वे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे. भाजपा इस घटना की भर्त्सना करती है.
पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग
भाजपा की ओर से दो सूत्री मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया. मांगों के समर्थन में कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे. भाजपा की पहली मांग है कि छात्र आंदोलन के दौरान 300 से अधिक छात्रों पर दर्ज एफआइआर वापस लिए जाए. दूसरी मांग JSSC-CGL परीक्षा में पेपर लीक की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराने की है. इस दौरान छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ने भी रघुवर दास से मुलाकात की. मुलाकात करने के बाद छात्रों ने कहा कि सकारात्मक बातें हुई हैं.
FIR को लेकर छात्रों में आक्रोश
हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों के छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसे वापस लेना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है. दूसरी ओर छात्र सीबीआई जांच की मांग पर भी अड़े हुए हैं. बहरहाल सरकार क्या कदम उठाती है इसका इंतजार राज्यवासियों को है.
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