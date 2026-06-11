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बीजेपी विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है: माता प्रसाद पांडे

माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. कानून का राज नहीं जंगलराज चल रहा है.

बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है
बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:59 PM IST

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बलरामपुर: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर गुरुवार को जमकर हमला बोला. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा के लोग राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर अच्छी कमाई कर रहे है. कभी सस्ती जमीनें खरीद कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं, तो कभी राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा 'इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि भगवान के घर में चढ़ावे में चोरी होने लगेगी तो धीरे धीरे लोगों की धर्म के प्रति लगाव खत्म हो जाएगा. इसलिए इस मामले की जांच कराकर दोषियों को दंड मिलना चाहिए.

उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता पाण्डेय गुरुवार को बलरामपुर पहुंचे थे. उन्होंने सपा विधायक राकेश यादव एवं सपा नेताओं के साथ 15 जून को पचपेड़वा में होने वाले प्रदर्शन पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं जंगलराज चल रहा है, जिसके कारण न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है.

विपक्ष के नेता ने कांग्रेस पार्टी की जयंती नटराजन का पर्चा ख़ारिज होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाह रही है. इसलिए हर हथकंडा अपना रही है. कभी वोट कटवा रही है, तो कभी विपक्षी दलों के प्रत्याशी का पर्चा ख़ारिज करा रही है.

पाण्डेय ने कहा कि जनता सब देख रही है. इसकी खामी भाजपा को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों को तोड़ने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अधिनायक विचारधारा की पार्टी है. वह विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अकेले सत्ता में बने रहना चाहती है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है. इसलिए पार्टियों को तोड़ रही है. पार्टियों को तोड़ कर विपक्ष को खत्म करना भाजपा का महज एक उद्देश्य है.

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