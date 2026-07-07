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'बिंदल खुद बोनाफाइड हिमाचली नहीं, हमें राम भक्ति का सर्टिफिकेट न दें भाजपा अध्यक्ष'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर बिंदल का पलटवार ( ETV BHARAT )