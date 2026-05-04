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बंगाल जीत से पीएम मोदी का गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलाने का सपना हुआ पूरा: सचदेवा

सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, गृह मंत्री अमित शाह सहित सम्पूर्ण भाजपा नेतृत्व को केरलम में भाजपा का खाता खुलने के साथ ही बंगाल में सरकार बनने और असम एवं पांडिचेरी में पुनः भाजपा नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि इसी चुनाव से आज भारत कम्युनिस्ट फ्री देश बन गया है.

नई दिल्ली: भाजपा की बंगाल और असम में जीत के बाद अब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. सचदेवा ने कहा कि आज बंगाल में भाजपा की जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलाने का सपना पूरा हुआ है. इसका माध्यम बने है गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी प्लानिंग एवं हजारों लाखों भाजपा कार्यकर्ता का संघर्ष. इसी के साथ बंगाल के लोगों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जन्म जयंती वर्ष में उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की है.

पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत के बाद राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर विजय जुलूस निकाला. स्वंय ढपली बजाते खुशी से लबरेज तरूण चुघ के नेतृत्व में सचदेवा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता गाजे बाजे के बीच भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और विजय जुलूस लेकर वहां से राष्ट्रीय कार्यालय तक गये और दीनदयाल उपाध्याय उपवन से घूमते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय वापस पहुंचा. इस दौरान विजय जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ जोश से लबरेज भाजपा कार्यकर्ता झंडा लहराते हुए चल रहे थे.

बंगाल का हर कार्यकर्ता आज बधाई का पात्र- तरूण चुघ

राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ भी इस दौरान ढोल बजाते हुए नजर आए. साथ ही इस दौरान सभी ने मिलकर के भगवा रंग से होली भी खेली. वहीं, ढोल की थाप पर थिरकते हुए भाजपा नेताओं ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया. जुलूस में भाजपा कार्यकर्ता जोशीले नारे लगाते हुए चल रहे थे. तरूण चुघ ने इस अवसर पर कहा कि आज बंगाल में हुई भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एतिहासिक जीत और अब पंजाब की बारी है. उन्होने कहा की बंगाल का हर कार्यकर्ता आज बधाई का पात्र है. क्योंकि उन्होंने यह चुनाव हो या पिछले चार चुनाव सभी में त्रिणमूल कांग्रेस की गुंडई का जम कर सामना किया. बंगाल व तमिलनाडू में ममता बनर्जी एवं एम.के. स्टालिन की हार में अरविंद केजरीवाल की भी हार हुई है क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की. अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने दोनों सरकारों की पुनः जीत का दावा किया था, अब वो पंजाब में खुद की हार के लिए तैयार रहें.

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