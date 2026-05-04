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बंगाल-असम जीत की गूंज हरियाणा तक, खुशी से झूमे भाजपा कार्यकर्ता, मिठाई खिलाकर मनाया जश्न

पांच राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर हरियाणा में जश्न का माहौल है. बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मानाया.

JP VICTORY HARYANA CELEBRATION
बंगाल-असम जीत की गूंज हरियाणा तक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 5:43 PM IST

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चरखी दादरी/भिवानी: आज पांच राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना जारी है. इस बीच पश्चिम बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी पूरे देशभर में जश्न मना रही है. वहीं, बीजेपी की जीत की गूंज अब हरियाणा में भी साफ सुनाई दे रही है. चरखी दादरी और भिवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत को बड़े उत्साह के साथ मनाया. ढोल-नगाड़ों, नारों और मिठाइयों के साथ माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा नजर आया.

JP VICTORY HARYANA CELEBRATION
खुशी से झूमे भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat)

दादरी में लड्डू खिलाकर मनाया जश्न: चरखी दादरी में स्थानीय विधायक सुनील सांगवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. इस दौरान एक-दूसरे को लड्डू खिलाए और शहर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की गई. इस दौरान विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि, "यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवादी सोच की जीत है. भाजपा लगातार देशभर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है. हरियाणा में भी पार्टी इसी जोश के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज करेगी."

दादरी में लड्डू खिलाकर मनाया जश्न (ETV Bharat)

भिवानी में भी झूमे कार्यकर्ता: वहीं, भिवानी में भाजपा कार्यालय और प्रमुख चौकों पर कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जश्न मनाया. ढोल की थाप पर नाचते हुए कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. इस दौरान जिला अध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने कहा कि, "यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. देश की जनता उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है." वहीं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि, "यह जीत तुष्टीकरण की राजनीति के अंत और सेवाभाव की राजनीति की शुरुआत है." इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष नंद राम धानिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और बंगाल के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है."

भिवानी में भी झूमे कार्यकर्ता (ETV Bharat)

"जीत में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण" : वहीं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीना परमार ने कहा कि, "इस जीत में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की." साथ ही युवा नेता मोहित चौधरी ने कहा कि, "यह विकास की जीत है. 2047 तक विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में देश का हर राज्य अब साथ खड़ा है."

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