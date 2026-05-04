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बंगाल-असम जीत की गूंज हरियाणा तक, खुशी से झूमे भाजपा कार्यकर्ता, मिठाई खिलाकर मनाया जश्न

बंगाल-असम जीत की गूंज हरियाणा तक ( Etv Bharat )

चरखी दादरी/भिवानी: आज पांच राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना जारी है. इस बीच पश्चिम बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी पूरे देशभर में जश्न मना रही है. वहीं, बीजेपी की जीत की गूंज अब हरियाणा में भी साफ सुनाई दे रही है. चरखी दादरी और भिवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत को बड़े उत्साह के साथ मनाया. ढोल-नगाड़ों, नारों और मिठाइयों के साथ माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा नजर आया. खुशी से झूमे भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat) दादरी में लड्डू खिलाकर मनाया जश्न: चरखी दादरी में स्थानीय विधायक सुनील सांगवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. इस दौरान एक-दूसरे को लड्डू खिलाए और शहर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की गई. इस दौरान विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि, "यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवादी सोच की जीत है. भाजपा लगातार देशभर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है. हरियाणा में भी पार्टी इसी जोश के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज करेगी."