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पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए बीजेपी की टीम, छत्तीसगढ़ के दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है.

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पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए बीजेपी की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 3:47 PM IST

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रायपुर : पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भूमिका तय की गई है। छत्तीसगढ़ के दो उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भेजा गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव को असम के आठ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है इन आठ विधानसभा क्षेत्र का पूरा चुनाव प्रबंधन अरुण साव के द्वारा किया जाएगा। वही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी को असम के 10 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है

डिप्टी सीएम अरुण साव असम में बना रहे रणनीति

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव 25 फरवरी से असम की चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं. 25 फरवरी को उन्होंने असम के गुवाहाटी, तिनसुकिया, डूमडूमा, सदिया और लखीमपुर में संगठन की बैठक की थी. असम विधानसभा चुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार ने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य में विकास को नई गति मिली है.डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से असम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है.विकास के बुनियाद के बदौलत असम में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और इसी को हम लोग अंतिम रूप दे रहे.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी असम में जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओमप्रकाश चौधरी को असम के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. सभी नेताओं को वहां संगठन की तैयारी के लिए काम करने का निर्देश दिया गया है. बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं का कहना है कि संगठन के लिए जिस तरह के काम करने की जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत नेता वहां काम करेंगे.

गृहमंत्री विजय शर्मा को शाह के दौरों का जिम्मा

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा को पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. छत्तीसगढ़ के लिए बनाई जा रही चुनावी योजनाओं के लिए विजय शर्मा पूरे वार रूम को संभालेंगे. पश्चिम बंगाल में अमित शाह के जितने भी कार्यक्रम आए हैं उन सभी कार्यक्रमों की देखरेख की जिम्मेदारी विजय शर्मा के पास रहेगी. पश्चिम बंगाल में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति उसके अलावा होने वाली चुनावी रैलियां साथ ही सभी राजनीतिक नेताओं के कार्यक्रम विजय शर्मा के कोऑर्डिनेशन के तहत होंगे.

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