राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 'प्रोटोकॉल उल्लंघन' को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन, राज्यभर में ममता बनर्जी का फूंकेगी पुतला

रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: 07 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में भाग लेने गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल में चूक और व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई. रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ के अनुसार, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके कैबिनेट के कोई मंत्री या कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचे थे. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया.

भाजपा ने ममता बनर्जी के व्यवहार की की तीखी भर्त्सना

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए इस व्यवहार को एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने ममता बनर्जी के व्यवहार की तीखी भर्त्सना की है.

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इसे एक महिला और आदिवासी समुदाय से आने वाली बेहद विनम्र राष्ट्रपति का अपमान करार दिया. उन्होंने आज शाम सभी जिला मुख्यालयों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की है. साथ ही कल से झारखंड भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा राज्य के हर प्रखंड में ममता बनर्जी का पुतला फूंकने की घोषणा की गई है. आदित्य साहू ने कहा कि जिस तरह से इस राज्य के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वह बेहद चिंताजनक है.