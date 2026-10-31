यूपी बीजेपी ने विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक और सदस्यों की सूची जारी की, जानें किसे मिली जिम्मेदारी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की नई सूची जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार देर शाम अलग-अलग प्रकोष्ठों के संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की सूची जारी की. इसमें विधि, प्रबुद्ध, चिकित्सा, व्यवसायिक, आर्थिक, व्यापार, सहकारिता, शिक्षक और पर्यावरण समेत कई प्रकोष्ठ शामिल हैं. जारी सूची में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है.
विधि और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी: विधि प्रकोष्ठ का संयोजक प्रशांत सिंह अटल को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक के रूप में राम प्रताप सिंह चौहान, रणजीत सिंह कुशवाहा, वासुदेव मेहर, शीतला प्रसाद गौड़, शिव भगवान गोस्वामी और जयवर्धन त्रिपाठी को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में रवि प्रकाश श्रीवास्तव, पारस शर्मा, आशुतोष पांडे, मीनल गौतम, संजय सिंह सोमवंशी और संजीव कुमार चौरसिया को जिम्मेदारी मिली है.
प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का संयोजक डॉ. कौस्तुभ नारायण मिश्र को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, डॉ. मनोज सिवाच, डॉ. अजय पंडित त्रिपाठी और विनय कुमार श्रीवास्तव होंगे. सदस्य के रूप में डॉ. राजीव अग्रवाल, डॉ. बालमुकुंद अग्रवाल, मनोज रुहेला, ओमप्रकाश त्रिपाठी, मृत्युंजय कुमार दीक्षित और आर्यन त्रिपाठी को शामिल किया गया है.
चिकित्सा और व्यवसायिक प्रकोष्ठ: चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेदारी डॉ. अभय मणि त्रिपाठी को दी गई है. सहसंयोजक के रूप में डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी, डॉ. हिमांशु सेठी, डॉ. जेपी नारायण, डॉ. चित्रसेन श्रीवास्तव, डॉ. मनोज मिश्रा और डॉ. बीके साहू को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में डॉ. वैभव वासुदेव, डॉ. बिनोद आर्य पटेल, डॉ. श्वेता श्रीवास्तव, डॉ. वीरेश्वर त्यागी, डॉ. बीके गुप्ता, डॉ. उमाशंकर बिंद और सूरज सिंह के नाम शामिल हैं.
व्यवसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक राजेश अग्रहरि को बनाया गया है. नूपुर अग्रवाल, राजीव रंजन अग्रवाल, अरुण कुमार सिंह और नीरज गुप्ता को सहसंयोजक की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, सदस्य के रूप में पवन कुमार धवन, संजीव बंसल, अवधेश पाठक, राघव सिंह, चंद्रशेखर पांडे और आशीष गोयल को शामिल किया गया है.
आर्थिक और व्यापार प्रकोष्ठ: आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक सुधीर हलवासिया को बनाया गया है. रीता मित्तल, देवेश रस्तोगी, मानवेंद्र सिंह और सुमित अग्रवाल को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में मनोज सिंह कसेरा, गौरव स्वरूप बंसल, गिरजा शंकर जायसवाल, अनूप अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार सोमानी और अभिनव श्रीवास्तव को शामिल किया गया है.
व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक मुकुंद स्वरूप मिश्रा को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में सुनील राम, महेंद्र धनोरिया, अजय कुमार गर्ग, राजकुमार शर्मा और अजय कुमार त्रिपाठी को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में जयकरण गुप्ता, रवि कुमार, रमापति झुनझुनवाला, प्रवीण अग्रवाल और केपी सिंह को जिम्मेदारी मिली है.
सहकारिता और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ: सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक आलोक सिंह को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक मनीष साहनी, आनंद किशोर द्विवेदी, महंत सिंह, नवलेश कुमार सिंह और अनिल शर्मा होंगे. सदस्य के रूप में डॉ. प्रवीण सिंह जादौन, रामचंद्र मिश्रा, बृजकिशोर गुप्ता, हरिओम मिश्रा और संजय सिंह को शामिल किया गया है.
पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक दयाशंकर दुबे को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में कैप्टन ओमप्रकाश यादव, मेजर आनंद टंडन, राजीव सिंह राठौड़ और एनएस राजपूत को जिम्मेदारी मिली है. हंस लाल कुशवाहा और सितेश सिंह को सदस्य बनाया गया है.
एक अन्य प्रकोष्ठ की सूची में भी नाम शामिल: प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी सूची में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के बाद एक अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं, हालांकि उपलब्ध विवरण में उस प्रकोष्ठ का नाम स्पष्ट नहीं है. इसमें डॉ. गिरीश चंद्र को संयोजक बनाया गया है. नीरा वर्षा सिन्हा, रसिक वल्लभ नागार्च, डॉ. मानसी द्विवेदी और प्रमोद यादव को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में डॉ. रुचि चतुर्वेदी, नीता गुप्ता, राजीव चटर्जी, अमित दीक्षित, कन्हैया दुबे और दीपक सिंह को शामिल किया गया है.
बुनकर और शिक्षक प्रकोष्ठ: बुनकर प्रकोष्ठ का संयोजक इंद्रजीत कोरी को बनाया गया है. राकेश संखवार, योगेश कपूर, नरेश कोरी और भगवान दास माहौर को सहसंयोजक बनाया गया है. वहीं, धनंजय पांडे, रामकिशोर आर्य और जर्रार अली को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है.
शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा को बनाया गया है. डॉ. पुष्पेंद्र पचौरी, डॉ. हरिशंकर गंगवार, डॉ. शांति शरण मिश्रा और डॉ. बृजेश मणि मिश्रा को सहसंयोजक बनाया गया है. सदस्य के रूप में डॉ. समरजीत बहादुर सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर अमोद कुमार राय, डॉ. बृजेश पासवान, डॉ. कमोद कुमार यादव और डॉ. अनिल सिंह भदौरिया को शामिल किया गया है.
मत्स्य और स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ: मत्स्य प्रकोष्ठ का संयोजक अनामिका निषाद को बनाया गया है. सुरेश कश्यप, रहित निषाद, रामाज्ञा निषाद और रामकरण निषाद को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में राम सुंदर निषाद, शकुंतला निषाद और डॉ. कमलेश निषाद को शामिल किया गया है.
स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का संयोजक डॉ. नवनीत गर्ग को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में डॉ. मुकेश कुमार आर्य, मिथिलेश अग्रवाल, ऋषिकेश उपाध्याय और हरिशंकर राय को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में छट्ठे लाल निगम, रामनिवास यादव, सुमित खरे, मिथिलेश कुमार पाल, दीपक श्रीवास्तव और अजय त्रिपाठी को जिम्मेदारी मिली है.
पंचायत और श्रम प्रकोष्ठ: पंचायत प्रकोष्ठ का संयोजक राजेंद्र अग्रवाल को बनाया गया है. सुरेंद्र पाल तेवतिया, कृष्ण चंद्र वर्मा, दिनेश तिवारी और उमाशंकर मिश्र को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में शिव महेश दुबे, संजीव प्रताप सिंह, नागेंद्र प्रताप गुप्ता, पुनीत राय, गोपाल ठाकुर और अर्चना मौर्य को शामिल किया गया है.
श्रम प्रकोष्ठ का संयोजक गोपाल अनजान को बनाया गया है. घनश्याम लोधी, चौधरी राजपाल सिंह, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और हिमांशु गोपाल यादव को सहसंयोजक बनाया गया है. सदस्य के रूप में सुरेंद्र सिंह पटेल, रामसूरत मौर्य, प्रदीप सिंह, विनय कटिहार, राजकुमार कश्यप और अंकुश राज विश्वकर्मा को शामिल किया गया है.
दिव्यांग और एनजीओ प्रकोष्ठ: दिव्यांग प्रकोष्ठ का संयोजक अभिषेक त्रिवेदी को बनाया गया है. परविंदर देश, बाल हीरा सरोज, डॉ. सर्वेश त्रिपाठी और मगन गोस्वामी को सहसंयोजक की जिम्मेदारी मिली है. सदस्य के रूप में पुरुषोत्तम अग्रहरि, डॉ. अनुपम जैन, शालिनी, सत्येंद्र सिंह, राजेश कुमार सिंह और सूर्यदेव सिंह को शामिल किया गया है.
एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक डॉ. संदीप शाही को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में संजय कश्यप, हरीश कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार और सीमांकन वाजपेई को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में अरविंद पांडे, रजनी गुप्ता, प्रद्युम्न कुमार मिश्रा, विपिन कुमार पाठक, महेंद्र सोनी और राघवेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.
वरिष्ठ नागरिक और लघु प्रकोष्ठ: वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का संयोजक मुकुट बिहारी वर्मा को बनाया गया है. सुरेश तिवारी, राम जियावन मौर्य, मानसिंह और जगदंबा सिंह को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में सुबोध गुबरेले, प्रेम शंकर राय, राधेश्याम रावत, श्रीराम सिंह, शिव शंकर शर्मा और करुणेश नंदन गर्ग को शामिल किया गया है.
लघु प्रकोष्ठ का संयोजक संजीव गुप्ता को बनाया गया है. शकुंतला भारतीय, लोकेश कुमार रस्तोगी, सुनील गुप्ता और अनिल कुमार पंडित को सहसंयोजक की जिम्मेदारी मिली है. सदस्य के रूप में प्रकाश सिंह, रूपेश गुप्ता, अमित गुप्ता, अखिल श्रीवास्तव, आकाश जायसवाल और कुलदीप सैनी को शामिल किया गया है.
शिक्षण संस्थान और प्रवासी श्रमिक संपर्क प्रकोष्ठ: शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का संयोजक पवन सिंह चौहान को बनाया गया है. पायलट राकेश, मलेश शर्मा, चंद्रभूषण मिश्रा और अरविंद सिंघल को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में डॉ. सत्यनारायण सिंह परिहार, मानवेंद्र प्रताप लोधी, डॉ. विवेक द्विवेदी, पवन कुमार अग्रवाल, नंदकिशोर श्रीवास्तव और बीरू रंजन भदौरिया को शामिल किया गया है.
प्रवासी श्रमिक संपर्क प्रकोष्ठ का संयोजक अजीत प्रताप सिंह को बनाया गया है. शकुंतला चौहान, संदीप गुप्ता, सुशील मिश्रा और डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह को सहसंयोजक बनाया गया है. सदस्य के रूप में श्याम सुंदर चौहान, डॉ. अमित तिवारी, श्री चंद्र सिंह, सुनील कुमार श्रीवास्तव, संदीपन अवस्थी और राम सरमैन पाल को शामिल किया गया है.
रेहड़ी-पटरी व्यवसाय और खेलकूद प्रकोष्ठ: रेहड़ी-पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ का संयोजक शिव शंकर सैनी को बनाया गया है. विजय कुमार राठौर, प्रमोद कुमार तिवारी, रामबाबू वर्मा और पुष्पेंद्र शर्मा को सहसंयोजक की जिम्मेदारी मिली है. सदस्य के रूप में राजकुमार कौशिक, गौरव प्रकाश गुप्ता, हरेंद्र प्रजापति, विशाल जायसवाल, प्रदीप कृष्णा पांडे और अजय सिंह को शामिल किया गया है.
खेलकूद प्रकोष्ठ का संयोजक सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है. दीपक कुमार सिंह, जसपाल सिंह, डॉ. सत्यदेव पचौरी और डॉ. अजय विक्रम पाठक को सहसंयोजक बनाया गया है. सदस्य के रूप में ऋषि शर्मा, राधा दिलेर, यतेंद्र चौधरी, डॉ. ऋषि चौरसिया, विश्वास राय, मनोज कुमार और मयंक भदौरिया को शामिल किया गया है.
पर्यावरण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पर्वत सिंह यादव को: पर्यावरण प्रकोष्ठ का संयोजक पर्वत सिंह यादव को बनाया गया है. निशि रंजन तिवारी, श्याम मिलन विश्वकर्मा, अर्पित चित्रांश और आनंद त्रिपाठी को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में प्रदीप कुमार तिवारी, पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी, दिनेश तिवारी, अनिरुद्ध मिश्रा, संता बाफला, मनोज पांडेय और राकेश धर दुबे को शामिल किया गया है.
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