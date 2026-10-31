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यूपी बीजेपी ने विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक और सदस्यों की सूची जारी की, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सौंपी नई जिम्मेदारियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार देर शाम अलग-अलग प्रकोष्ठों के संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की सूची जारी की. इसमें विधि, प्रबुद्ध, चिकित्सा, व्यवसायिक, आर्थिक, व्यापार, सहकारिता, शिक्षक और पर्यावरण समेत कई प्रकोष्ठ शामिल हैं. जारी सूची में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है.

विधि और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी: विधि प्रकोष्ठ का संयोजक प्रशांत सिंह अटल को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक के रूप में राम प्रताप सिंह चौहान, रणजीत सिंह कुशवाहा, वासुदेव मेहर, शीतला प्रसाद गौड़, शिव भगवान गोस्वामी और जयवर्धन त्रिपाठी को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में रवि प्रकाश श्रीवास्तव, पारस शर्मा, आशुतोष पांडे, मीनल गौतम, संजय सिंह सोमवंशी और संजीव कुमार चौरसिया को जिम्मेदारी मिली है.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat) प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का संयोजक डॉ. कौस्तुभ नारायण मिश्र को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, डॉ. मनोज सिवाच, डॉ. अजय पंडित त्रिपाठी और विनय कुमार श्रीवास्तव होंगे. सदस्य के रूप में डॉ. राजीव अग्रवाल, डॉ. बालमुकुंद अग्रवाल, मनोज रुहेला, ओमप्रकाश त्रिपाठी, मृत्युंजय कुमार दीक्षित और आर्यन त्रिपाठी को शामिल किया गया है. चिकित्सा और व्यवसायिक प्रकोष्ठ: चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेदारी डॉ. अभय मणि त्रिपाठी को दी गई है. सहसंयोजक के रूप में डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी, डॉ. हिमांशु सेठी, डॉ. जेपी नारायण, डॉ. चित्रसेन श्रीवास्तव, डॉ. मनोज मिश्रा और डॉ. बीके साहू को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में डॉ. वैभव वासुदेव, डॉ. बिनोद आर्य पटेल, डॉ. श्वेता श्रीवास्तव, डॉ. वीरेश्वर त्यागी, डॉ. बीके गुप्ता, डॉ. उमाशंकर बिंद और सूरज सिंह के नाम शामिल हैं. व्यवसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक राजेश अग्रहरि को बनाया गया है. नूपुर अग्रवाल, राजीव रंजन अग्रवाल, अरुण कुमार सिंह और नीरज गुप्ता को सहसंयोजक की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, सदस्य के रूप में पवन कुमार धवन, संजीव बंसल, अवधेश पाठक, राघव सिंह, चंद्रशेखर पांडे और आशीष गोयल को शामिल किया गया है. Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat) आर्थिक और व्यापार प्रकोष्ठ: आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक सुधीर हलवासिया को बनाया गया है. रीता मित्तल, देवेश रस्तोगी, मानवेंद्र सिंह और सुमित अग्रवाल को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में मनोज सिंह कसेरा, गौरव स्वरूप बंसल, गिरजा शंकर जायसवाल, अनूप अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार सोमानी और अभिनव श्रीवास्तव को शामिल किया गया है. व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक मुकुंद स्वरूप मिश्रा को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में सुनील राम, महेंद्र धनोरिया, अजय कुमार गर्ग, राजकुमार शर्मा और अजय कुमार त्रिपाठी को शामिल किया गया है. सदस्य के रूप में जयकरण गुप्ता, रवि कुमार, रमापति झुनझुनवाला, प्रवीण अग्रवाल और केपी सिंह को जिम्मेदारी मिली है. सहकारिता और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ: सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक आलोक सिंह को बनाया गया है. इसके सहसंयोजक मनीष साहनी, आनंद किशोर द्विवेदी, महंत सिंह, नवलेश कुमार सिंह और अनिल शर्मा होंगे. सदस्य के रूप में डॉ. प्रवीण सिंह जादौन, रामचंद्र मिश्रा, बृजकिशोर गुप्ता, हरिओम मिश्रा और संजय सिंह को शामिल किया गया है. पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक दयाशंकर दुबे को बनाया गया है. सहसंयोजक के रूप में कैप्टन ओमप्रकाश यादव, मेजर आनंद टंडन, राजीव सिंह राठौड़ और एनएस राजपूत को जिम्मेदारी मिली है. हंस लाल कुशवाहा और सितेश सिंह को सदस्य बनाया गया है. एक अन्य प्रकोष्ठ की सूची में भी नाम शामिल: प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी सूची में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के बाद एक अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं, हालांकि उपलब्ध विवरण में उस प्रकोष्ठ का नाम स्पष्ट नहीं है. इसमें डॉ. गिरीश चंद्र को संयोजक बनाया गया है. नीरा वर्षा सिन्हा, रसिक वल्लभ नागार्च, डॉ. मानसी द्विवेदी और प्रमोद यादव को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में डॉ. रुचि चतुर्वेदी, नीता गुप्ता, राजीव चटर्जी, अमित दीक्षित, कन्हैया दुबे और दीपक सिंह को शामिल किया गया है. बुनकर और शिक्षक प्रकोष्ठ: बुनकर प्रकोष्ठ का संयोजक इंद्रजीत कोरी को बनाया गया है. राकेश संखवार, योगेश कपूर, नरेश कोरी और भगवान दास माहौर को सहसंयोजक बनाया गया है. वहीं, धनंजय पांडे, रामकिशोर आर्य और जर्रार अली को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है. शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा को बनाया गया है. डॉ. पुष्पेंद्र पचौरी, डॉ. हरिशंकर गंगवार, डॉ. शांति शरण मिश्रा और डॉ. बृजेश मणि मिश्रा को सहसंयोजक बनाया गया है. सदस्य के रूप में डॉ. समरजीत बहादुर सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर अमोद कुमार राय, डॉ. बृजेश पासवान, डॉ. कमोद कुमार यादव और डॉ. अनिल सिंह भदौरिया को शामिल किया गया है. मत्स्य और स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ: मत्स्य प्रकोष्ठ का संयोजक अनामिका निषाद को बनाया गया है. सुरेश कश्यप, रहित निषाद, रामाज्ञा निषाद और रामकरण निषाद को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. सदस्य के रूप में राम सुंदर निषाद, शकुंतला निषाद और डॉ. कमलेश निषाद को शामिल किया गया है.