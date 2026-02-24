ETV Bharat / state

'100 विधायक लाएं और CM बनें' वाले अखिलेश के बयान पर जानें क्या कह गए पंकज चौधरी

अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- खुद से अखिलेश का भरोसा उठ गया है.

PANKAJ CHAUDHARY
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जोरदार हमला बोला है.

उन्होंने कहा है कि खुद पर से तो अखिलेश का भरोसा उठ गया है, वह दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं. 2 दिन पहले अखिलेश ने प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी बयान दिया था, जिस पर सोमवार की देर रात गोरखपुर पहुंचने पर प्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश पर पलटवार किया.

पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा, निराशा और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है. समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां लगातार जनाधार घट रहा है और संगठन कमजोर होता जा रहा है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट व्यवस्था है, जबकि सपा में केवल परिवारवाद और अंतर्कलह ही दिखाई देता है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनसेवा के लिए चुना है. भाजपा सरकार विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है.

विपक्ष के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह इस तरह के अगंभीर और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहा है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास और सुशासन की राजनीति को ही स्वीकार करती है. भाजपा सरकार के कार्यों से प्रदेश में निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, जिससे विपक्ष की जमीन खिसक चुकी है.

पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे बयान देने के बजाय जनता के मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करें. भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित है और विपक्ष के इस तरह के बयान भाजपा के संकल्प और जनसमर्थन को कमजोर नहीं कर सकते.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज दोपहर गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से शाम को लखनऊ पहुंच जाएंगे. 25 फरवरी को उनका प्रदेश कार्यालय पर पार्टी संगठन की बैठकों कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है. इसके बाद वह देर शाम अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें -अखिलेश ने क्यों कहा- कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता; जानें रामभद्राचार्य को लेकर 'टीपू' आखिर क्यों चबा रहे 'नाखून'

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
BJP UP PRESIDENT
PANKAJ CHAUDHARY
PANKAJ CHAUDHARY ON AKHILESH
PANKAJ CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.