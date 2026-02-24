ETV Bharat / state

'100 विधायक लाएं और CM बनें' वाले अखिलेश के बयान पर जानें क्या कह गए पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि खुद पर से तो अखिलेश का भरोसा उठ गया है, वह दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं. 2 दिन पहले अखिलेश ने प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी बयान दिया था, जिस पर सोमवार की देर रात गोरखपुर पहुंचने पर प्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश पर पलटवार किया. पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा, निराशा और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है. समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां लगातार जनाधार घट रहा है और संगठन कमजोर होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट व्यवस्था है, जबकि सपा में केवल परिवारवाद और अंतर्कलह ही दिखाई देता है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनसेवा के लिए चुना है. भाजपा सरकार विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है.