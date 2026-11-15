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मथुरा में BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर; सीएम योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल, चुनावी तैयारियों पर मंथन

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय चिंतन शिविर 16 नवंबर से मथुरा में शुरू होने जा रहा है. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान के पास गौ अनुसंधान केंद्र परखम में दो दिवसीय चिंतन शिविर 16 से 17 नवंबर तक लगेगा. परखम गांव में तैयारी पूरी की जा रही है. करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता-पदाधिकारी पहुंचेंगे.