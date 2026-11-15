मथुरा में BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर; सीएम योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल, चुनावी तैयारियों पर मंथन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान के पास 16 नवंबर से आयोजन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 4:59 PM IST
मथुरा: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय चिंतन शिविर 16 नवंबर से मथुरा में शुरू होने जा रहा है. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान के पास गौ अनुसंधान केंद्र परखम में दो दिवसीय चिंतन शिविर 16 से 17 नवंबर तक लगेगा. परखम गांव में तैयारी पूरी की जा रही है. करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता-पदाधिकारी पहुंचेंगे.
परखम के चिंतन शिविर में 16 नवंबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े सहित बड़े पदाधिकारी भी पहुंचेंगे. 17 नवंबर को चिंतन शिविर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यक्रम में पहुंचेंगे
भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय चिंतन बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे क्षेत्र में दो एएसपी, चार सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर सहित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. कार्यक्रम के अंदर केवल पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहेंगे, मीडिया कर्मियों की एंट्री नहीं है.
माना जा रहा है कि चिंतन शिविर में आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर मंथन किया जाएगा. साथ ही कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों के साथ इस पर रणनीति तैयार की जाएगी. इसी के साथ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है.
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