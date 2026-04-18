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महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद BJP आक्रामक, अपर्णा यादव ने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया

महिला आरक्षण बिल के गिरने से नाराज यूपी की महिला शक्ति: सड़क पर उतर आईं नेता ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: संसद में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को लेकर आक्रामक हो गई है. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है. दूसरी ओर शुक्रवार को आधी रात में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव विधान भवन के सामने पहुंच गई. उन्होंने यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया. बृजेश पाठक ने कहा कि लोकसभा में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के लिए आवश्यक संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी, लगभग 70 करोड़ महिलाओं को विपक्ष द्वारा धोखा दिया गया है. महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, यह बहुत निंदनीय है. सड़क पर विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat) विपक्ष को ‘महिलाओं का आक्रोश’ न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा. महिलाओं को सम्मान देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देकर ही रहेंगे.