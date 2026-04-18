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महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद BJP आक्रामक, अपर्णा यादव ने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया

बृजेश पाठक और अपर्णा यादव का सड़क पर विरोध, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया.

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महिला आरक्षण बिल के गिरने से नाराज यूपी की महिला शक्ति: सड़क पर उतर आईं नेता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 1:21 PM IST

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लखनऊ: संसद में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को लेकर आक्रामक हो गई है. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है. दूसरी ओर शुक्रवार को आधी रात में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव विधान भवन के सामने पहुंच गई. उन्होंने यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया.

बृजेश पाठक ने कहा कि लोकसभा में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के लिए आवश्यक संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी, लगभग 70 करोड़ महिलाओं को विपक्ष द्वारा धोखा दिया गया है. महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, यह बहुत निंदनीय है.

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सड़क पर विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

विपक्ष को ‘महिलाओं का आक्रोश’ न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा. महिलाओं को सम्मान देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देकर ही रहेंगे.

दूसरी ओर, लखनऊ में आधी रात को विधानसभा के सामने यूपी महिला आयोग की पदाधिकारियों और समर्थकों ने प्रदर्शन किया. आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बीच सड़क पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जला दिया. उन्होंने यह प्रदर्शन लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने पर किया. सपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की.

अपर्णा यादव ने कहा कि सुबह हम लोग जश्न मनाने वाले थे. आज की रात काली साबित हुई. ये लोग दुर्योधन और दुःशासन जैसे हैं इसलिए इनका झंडा जल रहे हैं. यह विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम का बिल पास नहीं हुआ. अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'.

अपर्णा ने कहा कि बिल पास न होने दिया यह महिलाओं के लिए बेहद कलंकित करने वाला काम किया है. नारी शक्ति इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी. अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल दिखावटी है तो हम उन्हें जवाब देते हैं कि उन सभी लोगों का चेहरा ही दिखावटी है.

1991 से लेकर 2026 तक ये सारे विपक्षी यही काम करते आए हैं. कभी नहीं चाहते कि आम घर की बेटी और बहू निकलकर आए और सदन तक पहुंचे. वह सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करना चाहते हैं.

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