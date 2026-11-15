रांची में बीजेपी की जनजातीय गौरव पदयात्रा का समापन, आदित्य साहू बोले- धूल धूसरित हो रहा है भगवान बिरसा मुंडा का सपना!
भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से समाधि स्थल तक निकाली गई जनजातीय गौरव पदयात्रा का रविवार को समापन हो गया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 15, 2026 at 5:02 PM IST
रांची: भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल तक निकाली गई भाजपा की जनजातीय गौरव पदयात्रा का समापन हो गया. करीब 75 KM की दूरी तय कर यात्रा बिरसा समाधि स्थल पहुंची. इस यात्रा में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री अमर बाउरी, विधायक सीपी सिंह, रांची मेयर रौशनी खलखो समेत बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.
भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण
जनजातीय गौरव यात्रा के समापन पर भाजपा नेताओं ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी: बीजेपी
इसके बाद भाजपा नेताओं ने दिवंगत निशा भगत की तस्वीर पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. पदयात्रा समापन के मौके पर भाजपा नेताओं ने आदिवासी अस्मिता, बलिदान और झारखंड के विकास के साथ- साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा. पूर्व सीएम मधु कोड़ा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में झारखंड में आदिवासी समाज के हितों और उनके महापुरुषों के सपनों की अनदेखी हो रही है.
केंद्र सरकार चला रही है आदिवासी हितों के लिए योजनाएं
मधु कोड़ा ने कहा कि उलिहातू से बिरसा समाधि स्थल तक की यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि झारखंड की जनता को अपनी बलिदानी भूमि के इतिहास और गौरव का स्मरण कराने की कोशिश है. इस धरती के वीर सपूतों ने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, ऐसे बलिदानियों को नमन और सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 151वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव यात्रा के अंतर्गत खूंटी जिला के उलिहातू स्थित उनकी जन्मस्थली से रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल तक निकाली गई पदयात्रा में सम्मिलित होकर महान जननायक धरती आबा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री पवन साय जी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री संजय सेठ जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी, विधायक श्री सी.पी. सिंह जी, रांची की महापौर श्रीमती रौशनी खलखो जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का गौरवशाली जीवन और उनके आदर्श युगों-युगों तक राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। @blsanthosh— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) November 15, 2026
महापुरुषों की कल्पना को धूल धूसरित करने का आरोप
वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड के दूसरे महापुरुषों ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य की कल्पना की थी, आज उसे धूल-धूसरित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया आदिवासी बहन-बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं. उनकी अस्मिता पर हमले हो रहे हैं. ऐसी घटनाओं से उन महापुरुषों की आत्मा भी व्यथित होती होगी, जिन्होंने एक बेहतर झारखंड का सपना देखा था.
आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य
आदित्य साहू ने पीएम मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों सहित कई योजनाओं पर काम कर रही है.
ST मोर्चा के कार्यकर्ताओं और महिलाओं का आभार
इसके उलट झारखंड की वर्तमान सरकार आदिवासी समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने जनजातीय गौरव यात्रा को सफल बनाने में जुटे भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं और महिलाओं का आभार जताया, साथ ही यात्रा के आयोजन में योगदान देने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया.
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