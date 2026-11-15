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रांची में बीजेपी की जनजातीय गौरव पदयात्रा का समापन, आदित्य साहू बोले- धूल धूसरित हो रहा है भगवान बिरसा मुंडा का सपना!

बीजेपी की जनजातीय गौरव पदयात्रा का समापन ( ETV BHARAT )

रांची: भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल तक निकाली गई भाजपा की जनजातीय गौरव पदयात्रा का समापन हो गया. करीब 75 KM की दूरी तय कर यात्रा बिरसा समाधि स्थल पहुंची. इस यात्रा में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री अमर बाउरी, विधायक सीपी सिंह, रांची मेयर रौशनी खलखो समेत बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.

भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण