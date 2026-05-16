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'NTA को RSS की एजेंसी बताना गलत', बहरोड़ में बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़; मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध'

मंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मूल सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण की सोच को समझना आवश्यक है. यादव ने कहा कि भाजपा एक विचार आधारित पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके मूल सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण की सोच को समझना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति, संगठन की कार्यशैली और जनता के बीच बेहतर तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलेगी.

कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बहरोड़ स्थित हरिमहल रिसोर्ट में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान को दूसरे दिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित पार्टी है जो अपने मूल सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ काम करती है. यह दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास और संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने का माध्यम बनेगा. वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें एनटीए को भाजपा और आरएसएस की एजेंसी बताया गया था. राठौड़ ने कहा कि एनटीए परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, उसे गलत तरीके से आरएसएस से जोड़ना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कांग्रेस पर पूर्ववर्ती सरकारों में पेपर लीक के दाग को देखने की बात कही और भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने का दावा किया.

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मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य करें. यादव ने कहा कि इस प्रशिक्षण अभियान में 24 घंटे एक साथ रहकर कार्य करने, अनुशासन और टीम भावना का अभ्यास कराया जा रहा है. इससे कार्यकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होगी. कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया. इस मौके पर बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक रामहेत यादव एवं मामन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे. पूरे सभागार में उत्साह का माहौल था.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Behror)

एनटीए को आरएसएस की एजेंसी कहना गलत: बहरोड़ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एनटीए को भाजपा और आरएसएस की एजेंसी बताने वाले बयान पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को खुद नहीं पता कि वे कब क्या बोल देते हैं. एनटीए परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, उसे आरएसएस की एजेंसी कहना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अपने शासनकाल में हुए पेपर लीक पर गौर करें. राठौड़ ने कहा कि एनटीए ने परीक्षा रद्द कर तुरंत सही फैसला लिया, जबकि गहलोत सरकार में इंस्पेक्टर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को दो साल बाद घर भेज दिया गया. प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील पर उन्होंने कहा कि मितव्ययिता में राजनीति करना गलत है. नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा. उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार में प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.