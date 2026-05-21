पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत सरगुजा भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग
प्रशिक्षण महाभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी में ब्लॉक और जिला स्तर के प्रशिक्षण के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण भी होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 21, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 10:57 AM IST
सरगुजा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 अंतर्गत भाजपा सरगुजा जिला का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संगठनात्मक गरिमा एवं उत्साह के साथ बुधवार को शुरू हुआ. उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया गया और प्रदर्शनी दर्शन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भाजपा का ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्ज्वलन किया गया.
अंबिकापुर में भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम
उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षण वर्ग जिला प्रभारी ज्योतिनंद दुबे, संगठन भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी अवधेश चंदेल, जिला सह प्रभारी कृष्णकांत चन्द्रा एवं सुनील गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस सत्र की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने की. इस सत्र को कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने संबोधित करते हुए “देश के समक्ष चुनौतियाँ” विषय पर अपने विचार रखे.
भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के सामने सामाजिक, वैचारिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अनेक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है.
भारतीय जनता पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर नेशनल लेवल के मंत्री, विधायक सांसदों का समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है, जिससे हमें काम करने में आसानी होती. भाजपा हमेशा राष्ट्र प्रथम की दृष्टिकोण से काम करती है- राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़
प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का भी प्रशिक्षण
जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षण वर्ग की महत्ता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति एवं दायित्वों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है. भाजपा मे ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है. हम सब एक विधार्थी है और हर रोज सीखते हैं. ब्लॉक और जिला स्तर के प्रशिक्षण के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी होंगे.