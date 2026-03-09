“भाजपा ने उचाना को दिया असली विकास, बृजेंद्र सिंह को सड़कों पर ला दिया”, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर तीखा हमला

ETV Bharat / state

जींद: जिले में पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण शिविर के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल कसूहन में आयोजित इस शिविर में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री विशेष रूप से पहुंचे. कसूहन और उचाना मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी. भाजपा को बताया दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल: शिविर के बाद मीडिया से कैबिनेट मंत्री ने बातचीत की. बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. यह केवल मौखिक दावा नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर साबित तथ्य है. भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसमें हर वर्ग, हर जाति और समाज के हर तबके के लोगों को स्थान मिलता है. नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और नीतियों से जोड़ने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं." कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर तीखा हमला (ETV Bharat) प्रदेश के सभी मंडलों में चल रहा महाप्रशिक्षण अभियान: कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि, "पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के सभी मंडलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रदेश में कुल 377 मंडल हैं और सभी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं. 14 अप्रैल से पहले प्रदेश के सभी मंडलों में यह महाप्रशिक्षण अभियान पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे." बजट को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: राज्य बजट को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, "विपक्ष के पास केवल रटे-रटाए शब्द ही बचे हैं. कांग्रेस नेता बजट को निराशाजनक और कर्ज उतारने वाला बजट बताते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है. राज्य सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, सैनिक और महिलाओं सहित हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है."