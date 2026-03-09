ETV Bharat / state

“भाजपा ने उचाना को दिया असली विकास, बृजेंद्र सिंह को सड़कों पर ला दिया”, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर तीखा हमला

जींद प्रशिक्षण शिविर में मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही उचाना में भाजपा सरकार के विकास कार्य गिनाए.

Minister Krishan Bedi Targets Opposition
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 12:16 PM IST

4 Min Read
जींद: जिले में पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण शिविर के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल कसूहन में आयोजित इस शिविर में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री विशेष रूप से पहुंचे. कसूहन और उचाना मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

भाजपा को बताया दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल: शिविर के बाद मीडिया से कैबिनेट मंत्री ने बातचीत की. बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. यह केवल मौखिक दावा नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर साबित तथ्य है. भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसमें हर वर्ग, हर जाति और समाज के हर तबके के लोगों को स्थान मिलता है. नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और नीतियों से जोड़ने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं."

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर तीखा हमला (ETV Bharat)

प्रदेश के सभी मंडलों में चल रहा महाप्रशिक्षण अभियान: कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि, "पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के सभी मंडलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रदेश में कुल 377 मंडल हैं और सभी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं. 14 अप्रैल से पहले प्रदेश के सभी मंडलों में यह महाप्रशिक्षण अभियान पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."

बजट को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: राज्य बजट को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, "विपक्ष के पास केवल रटे-रटाए शब्द ही बचे हैं. कांग्रेस नेता बजट को निराशाजनक और कर्ज उतारने वाला बजट बताते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है. राज्य सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, सैनिक और महिलाओं सहित हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है."

विकसित भारत 2047 के विजन पर जोर: उन्होंने आगे कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी महत्व दिया गया है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करना है. 18 मार्च तक यह बजट विधानसभा में पारित हो जाएगा और इसके जरिए प्रदेश के सभी वर्गों के विकास को गति मिलेगी."

उचाना के विकास को लेकर कांग्रेस पर सवाल: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा जींद जिले को कुछ नहीं मिलने के आरोप पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, "जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उचाना आते थे, तब यहां के लिए क्या विकास कार्य किए गए. उस समय हुड्डा और बीरेंद्र सिंह के बीच विवाद ही चलता रहता था, जिसके कारण क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ. साल 2014 के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में उचाना में वास्तविक विकास हुआ है."

बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी तंज: पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी कैबिनेट मंत्री ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि, "भाजपा ने अगर कुछ किया है तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बृजेंद्र सिंह को सड़कों पर ला दिया." उन्होंने सद्भाव यात्रा को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "यह यात्रा केवल समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं है और इसका वास्तविक सद्भाव से कोई लेना-देना नहीं है."

विधायक अत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश: वहीं, विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने कहा कि, "प्रशिक्षण से ही कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और विचारधारा की समझ मिलती है. भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका उद्देश्य राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए काम करना है." उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाएं ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

