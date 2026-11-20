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भाजपा के दिग्गजों को झटके: सीएम भजनलाल के क्षेत्र में पिछड़े, डिप्टी सीएम बैरवा समेत कई मंत्री नहीं दिला पाए जीत

मंत्री खर्रा, बैरवा एवं राज्यवर्धन ( Photo: Social Media )

जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के नतीजों से भाजपा के कई बड़े नेताओं की सियासी प्रतिष्ठा को झटका लगा है. ग्रामीण सत्ता के लिए हुए चुनाव में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को भी मतदाताओं ने नकार दिया. सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. सबसे ज्यादा चर्चा सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति की है, जहां नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को हार का सामना करना पड़ा. उनकी पत्नी एवं दोनों बेटे श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के अलग अलग वार्डों से चुनाव हार गए. हालांकि पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ चूरू जिला परिषद में अपने बेटे एवं बहू को जीत दिलाने में कामयाब रहे.