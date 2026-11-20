भाजपा के दिग्गजों को झटके: सीएम भजनलाल के क्षेत्र में पिछड़े, डिप्टी सीएम बैरवा समेत कई मंत्री नहीं दिला पाए जीत
पंचायत चुनाव में अब तक आए परिणाम में भाजपा को बड़ा झटका लगा. राज्यवर्धन एवं खींवसर समेत कई मंत्रियों के इलाकों में हारी भाजपा.
Published : November 20, 2026 at 3:24 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के नतीजों से भाजपा के कई बड़े नेताओं की सियासी प्रतिष्ठा को झटका लगा है. ग्रामीण सत्ता के लिए हुए चुनाव में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को भी मतदाताओं ने नकार दिया. सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. सबसे ज्यादा चर्चा सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति की है, जहां नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को हार का सामना करना पड़ा. उनकी पत्नी एवं दोनों बेटे श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के अलग अलग वार्डों से चुनाव हार गए. हालांकि पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ चूरू जिला परिषद में अपने बेटे एवं बहू को जीत दिलाने में कामयाब रहे.
मुख्यमंत्री के क्षेत्र में RLP की चुनौती : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर पंचायत समिति के नतीजे भी राजनीतिक रूप से अहम है. यहां RLP ने कई वार्डों में जीत दर्ज कर भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनौती दी. मतगणना के शुरुआती अपडेट में 15 में से 12 वार्डों के परिणाम आने पर RLP को आठ, भाजपा और कांग्रेस को दो-दो सीटें मिलने की जानकारी सामने आई थी. बाद के अपडेट में भी सांगानेर में RLP की बढ़त दर्ज की गई. यह प्रदर्शन बताता है कि स्थानीय स्तर पर तीसरी पार्टी भी प्रभावी मुकाबला खड़ा कर सकती है. मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का परिणाम भाजपा संगठन के लिए स्थानीय समीकरणों की समीक्षा का विषय होगा.
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मंत्री राज्यवर्धन, बैरवा, खींवसर ने किया निराश : उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में भाजपा को झटका लगा. यहां पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई. शुरुआती मतगणना के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों ने कई वार्डों में जीत दर्ज की. झोटवाड़ा की 15 सीटों में कांग्रेस को सात, RLP को दो, अन्य को दो और भाजपा को एक सीट मिली है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के प्रभाव वाले दूदू और मौजमाबाद पंचायत समिति क्षेत्रों में भी भाजपा को झटका लगने की जानकारी सामने आई है. इन क्षेत्रों में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने मुकाबले को प्रभावित किया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रभाव वाले लोहावट क्षेत्र में भी भाजपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं.
राठौड़ को मिली राजनीतिक ऑक्सीजन: भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के परिवार के लिए नतीजे राहत लेकर आए हैं. उनके बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने चूरू जिला परिषद चुनाव में 7,633 वोटों से जीत दर्ज की है. पुत्रवधू कनिका सिंह भी जिला परिषद में विजय हुई. इस जीत से राठौड़ परिवार की स्थानीय राजनीतिक पकड़ को मजबूती मिली है. पंचायत चुनाव में परिवार के सदस्य की जीत ऐसे समय आई है, जब भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को हार का सामना करना पड़ा है.
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दिग्गज परिवारों को झटका : उधर, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी ने बूंदी जिला परिषद सदस्य का चुनाव भाजपा के टिकट पर जीत लिया. अलवर के कठूमर से भाजपा विधायक रमेश खींची की दोनों बहुएं चुनाव हार गईं. सीकर जिला परिषद के वार्ड 47 से भाजपा प्रत्याशी और DIG अरशद अली की पत्नी जरीना खान को कांग्रेस की नसीम बानो ने शिकस्त दी. दौसा के सिकंदरा पंचायत समिति वार्ड 13 से IAS सुमेर सिंह गुर्जर की पत्नी पिंकी गुर्जर भी चुनाव हार गईं. पूर्व मंत्री शंभूसिंह खेतासर की पत्नी बदन कंवर और पुत्रवधू किरण कंवर को भी हार का सामना करना पड़ा. उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति के वार्ड-4 में पूर्व भाजपा विधायक नानालाल अहारी के बेटे सोनू अहारी चुनाव हार गए हैं. भाजपा विधायक शंकरलाल डेचा की बेटी जीतीं. डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 14 से भाजपा विधायक शंकरलाल डेचा की बेटी शांति ने जीत हासिल की है. उन्होंने BAP पार्टी की शीला डामोर को 774 मतों से हराया.
जयपुर में कांग्रेस की बढ़त, भाजपा संगठन की परीक्षा : जयपुर जिले की पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने कई वार्डों में बढ़त बनाई. मतगणना के एक अपडेट के अनुसार 22 पंचायत समितियों के 386 वार्डों में से 173 के परिणाम आने तक कांग्रेस 99, भाजपा 38 और RLP 27 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी. शेष वार्डों की मतगणना जारी है, जिला परिषद के कुछ वार्डों में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की. इन नतीजों का असर केवल पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले दिनों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में इन निर्वाचित सदस्यों की भूमिका अहम होगी. भाजपा के लिए चुनौती अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सदस्यों को एकजुट कर बोर्ड गठन की रणनीति बनाने के साथ स्थानीय स्तर पर संगठन की कमजोरियों की समीक्षा करने की भी होगी. मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्रों में आए परिणाम उनके स्थानीय राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक प्रबंधन पर चर्चा को जन्म देंगे. अंतिम तस्वीर बोर्ड गठन और सभी वार्डों के आधिकारिक परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगी.
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