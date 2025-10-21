ETV Bharat / state

भाजपा ने झामुमो पर कसा तंज, जेएमएम को बताया JMMU, जानें वजह

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं मिलने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव नहीं लड़ने के फैसला लिया है. इस निर्णय के बाद झारखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने झामुमो पर तंज कसा है.

झामुमो का नाम बदल देना चाहिएः प्रतुल

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में इतनी बार यू-टर्न मारा है कि अब उसे जेएमएम(यू) कहना चाहिए. शुरुआत में ये 16 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे. फिर यू-टर्न मारा और सीटों की संख्या 12 कर दी. उसके बाद महागठबंधन के नेताओं से मिले, कहा सीटों पर फैसला हो गया, फिर यू-टर्न मारा और सीटों की संख्या तीन तक घटा दी.

भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि महागठबंधन ने जब ठेंगा दिखाया तो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और 24 घंटे में फिर से यू-टर्न मारा और एक भी सीट पर नामांकन नहीं किया है.

झारखंडी अस्मिता बिहार के चौराहे पर तार-तार हो गई

भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में झारखंडी अस्मिता बिहार के चौराहे पर तार-तार होने का आरोप लगाया है. पार्टी का मानना है कि लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता याचना करते रहे, लेकिन गठबंधन में उनकी दाल नहीं गली. झामुमो के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राजद और कांग्रेस ने उनके पीठ में खंजर भोंका है. पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक धूर्तता की संज्ञा दी है.