भाजपा ने झामुमो पर कसा तंज, जेएमएम को बताया JMMU, जानें वजह

भाजपा ने झामुमो पर तंज कसा है. मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है.

BJP Leader Pratul Shahdev On JMM
झारखंड भाजपा. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 7:20 PM IST

3 Min Read
रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं मिलने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव नहीं लड़ने के फैसला लिया है. इस निर्णय के बाद झारखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने झामुमो पर तंज कसा है.

झामुमो का नाम बदल देना चाहिएः प्रतुल

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में इतनी बार यू-टर्न मारा है कि अब उसे जेएमएम(यू) कहना चाहिए. शुरुआत में ये 16 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे. फिर यू-टर्न मारा और सीटों की संख्या 12 कर दी. उसके बाद महागठबंधन के नेताओं से मिले, कहा सीटों पर फैसला हो गया, फिर यू-टर्न मारा और सीटों की संख्या तीन तक घटा दी.

भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि महागठबंधन ने जब ठेंगा दिखाया तो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और 24 घंटे में फिर से यू-टर्न मारा और एक भी सीट पर नामांकन नहीं किया है.

झारखंडी अस्मिता बिहार के चौराहे पर तार-तार हो गई

भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में झारखंडी अस्मिता बिहार के चौराहे पर तार-तार होने का आरोप लगाया है. पार्टी का मानना है कि लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता याचना करते रहे, लेकिन गठबंधन में उनकी दाल नहीं गली. झामुमो के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राजद और कांग्रेस ने उनके पीठ में खंजर भोंका है. पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक धूर्तता की संज्ञा दी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री और महासचिव के द्वारा कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की समीक्षा करने की बात पर तंज कसते हुए प्रतुल ने कहा कि झारखंड की जनता को बेसब्री से इंतजार रहेगा. वोट गठबंधन को झारखंड की जनता ने दिया था फिर समीक्षा से क्या निर्णय निकलेगा? क्या मुख्यमंत्री राजद को मंत्रिमंडल से बाहर निकलेंगे या कांग्रेस के मंत्रियों को भी? या फिर समीक्षा की घोषणा सिर्फ एक ढकोसला निकलेगा?

यह अब आने वाला समय बताएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के पद चिन्हों पर चलते हुए झारखंडी अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे? या एक बार फिर से सत्ता में बने रहने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा घुटने टेक कर इन दोनों दलों के सामने नतमस्तक रहेगा.

