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झारखंड में राहुल गांधी की राजनीति को ही पलीता लगा रही है कांग्रेस! भाजपा ने कसा तंज

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी और झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )