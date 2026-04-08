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झारखंड में राहुल गांधी की राजनीति को ही पलीता लगा रही है कांग्रेस! भाजपा ने कसा तंज

झारखंड में कांग्रेस की घोषनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी है. इसे लेकर भाजपा ने तंज कसा है.

Congress promises in Jharkhand
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी और झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:28 PM IST

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रांची: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर मंच से "जिसकी जितनी हिस्सेदारी,उसकी उतनी भागीदारी" की बात करते रहे हैं, लेकिन झारखंड में अनुसूचित जाति(SC),अनुसूचित जनजाति(ST) और पिछड़ी जातियों (OBCs) के हितों की रक्षा के लिए झारखंड कांग्रेस कार्यक्रमों की बड़ी-बड़ी घोषणा तो करती है, लेकिन उस पर अमल करना भूल जाती है. राज्य में SC, ST और OBC के लिए गंभीर विषयों को उठाकर खामोश हो जाना मानो कांग्रेस को नियति बन गई है.

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेता इस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है और अब तो उनके पास इन समुदायों के बीच कोई जनाधार भी नहीं बचा है. ऐसे में ये लोग आंदोलन क्या करेंगे?

झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

न एससी आयोग क्रियाशील हुआ, न एससी एडवाइजरी कमेटी बनी

झारखंड में "अनुसूचित जाति आयोग" क्रियाशील नहीं है. राज्य में "ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी" के तर्ज पर एससी एडवाइजरी कमेटी गठित होनी थी, लेकिन वह नहीं हो सकी. "राज्य एससी आयोग" में नियुक्ति और "एससी एडवाइजरी काउंसिल" गठित करने का मुद्दा पिछले साल जून में झारखंड अनुसूचित कांग्रेस की बैठक में उठाया गया था, लेकिन आज तक कांग्रेस इसे पूरा नहीं करवा सकी है. कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय नेता राजेंद्र पाल गौतम भी जून 2025 के कार्यक्रम में शामिल ने. तब उन्होंने रोड मैप बनाकर जनजातीय की समस्याओं को दूर करने और राज्य में अनुसूचित जाति आयोग को मजबूत करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन 10 महीनों में न तो राज्य में TAC की तर्ज पर अनुसूचित जाति एडवाइजरी कमेटी बनी और न हो अनुसूचित जाति आयोग का ही गठन हो पाया.

जंतर-मंतर पर धरना सिर्फ घोषणा बनकर रह गया

अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस ने मई 2025 में सरना धर्म कोड के लिए राजभवन के समक्ष धरना दिया था. तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की उपस्थिति में यह घोषणा की गई थी कि इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना देंगे, लेकिन आज तक जंतर-मंतर पर धरना का कार्यक्रम नहीं हो पाया. जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन सिर्फ घोषणा बनकर रह गया.

विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित

ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाले झारखंड विधानसभा से पारित बिल लटकाने के खिलाफ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 2025 में ही धरना देने का कार्यक्रम बना था, लेकिन एक बार कार्यक्रम स्थगित हुआ तो फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा दोबारा नहीं बनी. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या झारखंड कांग्रेस SC, ST और ओबीसी के हितों के मुद्दे पर सिर्फ बातें बड़ी-बड़ी करती हैं? ये कोई पहला ऐसा मुद्दा नहीं था जिसकी घोषणा तो कांग्रेस ने खूब धूम-धड़ाके से की हो और बाद में वह कार्यक्रम धरातल पर ही नहीं उतरा हो.ऐसे कई विषयों को उठा खामोश हो जाना मानो कांग्रेस की अब आदत सी हो गई है.

एससी-एसटी और ओबीसी विरोधी है कांग्रेस-अशोक बड़ाईक

अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के हितों से जुड़े मामले के लिए कार्यक्रम घोषित कर पीछे हट जाने पर तंज कसते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक कहते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और परिवार से बाहर के लोगों खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के हक-अधिकार देने की लड़ाई कांग्रेस लड़ ही नहीं सकती है. अशोक बड़ाईक कहते हैं कि कांग्रेस एससी,एसटी और ओबीसी की लड़ाई कांग्रेस इसलिए भी नहीं लड़ सकती है क्योंकि इन वर्गों में कांग्रेस की कोई पकड़ नहीं है.

व्यस्तता की वजह से टले हैं कार्यक्रम-सतीश पॉल मुंजनी

इस संबंध में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी में कहा कि वास्तव में कांग्रेस ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के हितों की हितैषी पार्टी है. उन्होंने कहा कि पहले निकाय चुनाव और बाद में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से पूर्व घोषित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन यकीन मानिए कि पांच राज्य में चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस फिर से एससी, एसटी और ओबीसी के हितों के लिए आंदोलन तेज करेगी.

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