AI और IT से कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाएगी भाजपा, कार्यशाला का सीएम ने किया उद्घाटन

कार्यशाला में मौजूद सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ. इसमें पार्टी पदाधिकारियों को पार्टी की रीती-नीति के साथ ही केंद्र और राजस्थान सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया गया. आधुनिक तकनीक के दौर में युवाओं को पार्टी की रीती-नीति से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया. पार्टी कार्यालय में शाम तक चले इस सत्र में मौजूद पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. अब बूथ से लेकर जिला स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 का आयोजन किया गया. राजस्थान की कार्यशाला में सभी जिलों के प्रशिक्षण की टीम के साथ ही प्रदेश की प्रशिक्षण की टीम मौजूद रही. इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों के साथ मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया. पढें:भाजपा कार्यशाला में अनुपस्थिति और बीच में जाने वाले नेताओं से प्रदेश प्रभारी हुए नाराज, कहा-रिपोर्ट तैयार करें जिलों की कार्यशाला की तारीख भी तय: उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक प्रशिक्षण का अभियान है. आज जो कार्यकर्ता आए हैं. अब अगले चरण में प्रशिक्षकों की तीन कार्यशालाएं होनी हैं. ये प्रदेश में तीन जगह होंगी. आज हर जिले की कार्यशाला की तारीख भी तय की गई है. अगले महीने 6 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक देशभर में मंडलों के प्रशिक्षण होंगे. इसके बाद 15 अप्रैल से जिलों के प्रशिक्षण की शुरुआत होगी. उसके बाद प्रदेश के प्रशिक्षण होंगे.