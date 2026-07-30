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BJP 11 से 15 अगस्त तक यूपी में चलाएगी 'हर घर तिरंगा' अभियान, नीरज सिंह को अहम जिम्मेदारी

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 15 अगस्त को आजादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रही है. पार्टी प्रदेश भर में 11 अगस्त से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाएगी. इस अभियान का मकसद हर घर तक तिरंगा पहुंचाना और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है. संगठन ने इस अभियान के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह को अहम जिम्मेदारी दी है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टोली का गठन कर दिया है. संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. योजना के अनुसार अगस्त महीने में जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. इससे पूरे प्रदेश में देशभक्ति का माहौल बनेगा. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी द्वारा मिले 'हर घर तिरंगा अभियान' की मॉनिटरिंग टीम के साथ बैठक हुई. बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई. कहा कि इस बार अभियान को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा. कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और राष्ट्रभक्ति का संदेश देंगे.