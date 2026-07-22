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राहुल पीएम आवास घेराव मामला: कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी बीजेपी, गणेश गोदियाल का आया रिएक्शन

गणेश गोदियाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय घेराव का आह्वान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है. जिन मुद्दों पर भाजपा को छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वह विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है.

देहरादून/हरिद्वार: उत्तराखंड भाजपा आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने जा रही है. भाजपा का यह प्रदर्शन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिए जाने के विरोध में है. वहीं, भाजपा के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है.

उन्होंने कहा कांग्रेस छात्रों, युवाओं और जनता के अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ती रहेगी. उन्होंने कहा कि बदरीनाथ चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मामलों को उठाने और युवाओं के हितों की बात करने से कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी. गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि शांति, संयम और अनुशासन बनाए रखें. किसी भी उकसावे में न आएं. साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये. किसी भी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जाए.

वहीं, हरिद्वार में दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए. जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद प्रदर्शनकारी अचानक कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे. इस दौरान कार्यालय के बाहर खन्ना नगर की गली में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. जिससे पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई. कुछ देर तक मौके पर तनाव का माहौल रहा. कई कार्यकर्ता मंत्री के कार्यालय तक पहुंचने में कामयाब हो गए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया.

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