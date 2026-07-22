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संत रविदास जयंती पर भाजपा चलाएगी 'समरसता संकल्प अभियान', दलित समाज तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस

भाजपा ने इस अभियान को संगठन के बूथ और मंडल स्तर तक ले जाने की योजना बनाई है. प्रदेश के सभी 1138 मंडलों में हरिकीर्तन, सत्संग और संत रविदास के जीवन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तर की अभियान टोलियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अभियान एक समान संदेश के साथ पूरे प्रदेश में संचालित हो सके.

जयपुर: संत रविदास की 650वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी इस बार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसे सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. पार्टी 29 जुलाई से देशभर में 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू करेगी. इसकी शुरुआत से पहले 23 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संगठन महामंत्री अजेय कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम सहित प्रदेशभर के पदाधिकारी शामिल होंगे.

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सामाजिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश: भाजपा प्रदेश महामंत्री और अभियान के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सैनी ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना और समाज में समरसता की भावना को मजबूत करना है. सैनी ने बताया कि अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय टोलियों का गठन किया गया है, जिन्हें 23 जुलाई की कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा. कार्यकर्ता संत रविदास के जीवन, उनके सामाजिक संदेश और समरस समाज के विचारों को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचेंगे.

दलित समाज के बीच पहुंच मजबूत करने की रणनीति: राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा का कहना था कि इस अभियान को सामाजिक समरसता के साथ-साथ दलित समाज के बीच भाजपा की पहुंच मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के बीच संवाद बढ़ाने और महापुरुषों की जयंती बड़े स्तर पर मनाने की रणनीति अपनाई है. संत रविदास जयंती का यह अभियान भी उसी क्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है. शर्मा ने बताया कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रविदास समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है. राजनीतिक दृष्टि से भी यह आयोजन महत्वपूर्ण है. विशेषकर पंजाब जैसे राज्यों में रविदास समाज का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक माना जाता है. ऐसे में भाजपा का यह अभियान केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी संचालित किया जाएगा.