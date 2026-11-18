मिशन रिपीट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, 26 को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, संकल्प पत्र भी आएगा सामने
22 नवंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 2:50 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी अगले सप्ताह से पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी. 21 नवंबर से संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू होगा. 22 नवंबर को हरिद्वार में राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और 26 नवंबर को प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ संकल्प पत्र और चुनावी समितियों का ऐलान कर पार्टी अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देगी.
21 नवंबर को देहरादून में बैठकों से बनेगी चुनावी रणनीति: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अब संगठन के स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है. अगले सप्ताह से पार्टी का फोकस पूरी तरह चुनावी तैयारियों पर रहने वाला है. इसी कड़ी में 21 नवंबर से संगठन की अहम बैठकों का दौर शुरू होगा. इस दिन प्रदेश पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों, अभियानों और संगठन की जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी.
इसके साथ ही पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों की अलग-अलग कार्यसमिति बैठकें भी आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों के जरिए संगठन के सभी अंगों को सक्रिय करने और उनकी भूमिका तय करने की तैयारी है. बीजेपी का जोर केवल प्रदेश स्तर पर रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी तैयारियों को जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक पहुंचाने पर भी रहेगा. बीजेपी चाहती है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही संगठन का पूरा ढांचा सक्रिय हो जाए और कार्यकर्ताओं को आने वाले महीनों के लिए उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट कर दी जाएं.
22 नवंबर को हरिद्वार में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज: 21 नवंबर को बैठकों के बाद 22 नवंबर को धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित होगी. इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे.
बैठक में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ पार्टी के विभिन्न मोर्चों और संगठनात्मक इकाइयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. यहां आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने, संगठन की सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
बीजेपी इस बैठक के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले एक स्पष्ट संदेश देने की तैयारी में है. पार्टी नेतृत्व का फोकस इस बात पर रहेगा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाए. राजनाथ सिंह की मौजूदगी को भी इसी लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर नई ऊर्जा और उत्साह भरने की कोशिश करेगी.
24 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेगी सामाजिक समरसता यात्रा: चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी सामाजिक और जनसंपर्क के मोर्चे पर भी अपनी गतिविधियां तेज करने जा रही है. संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी की ओर से विशेष पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
इसी कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर को सामाजिक समरसता यात्रा उत्तराखंड पहुंचेगी. यह यात्रा हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर पांवटा साहिब के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश करेगी. इसके बाद विकासनगर होते हुए देहरादून पहुंचेगी. देहरादून से यात्रा हरिद्वार और फिर रुड़की की ओर रवाना होगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी.
बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के अनुसार
इस यात्रा के माध्यम से समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव, समानता और एकजुटता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. पार्टी इस कार्यक्रम को संत रविदास जी के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़कर देख रही है। चुनावी साल से पहले इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए भाजपा का प्रयास समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपनी पहुंच और संवाद को मजबूत करना भी है.
-कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी-
26 नवंबर प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, संकल्प पत्र और समितियों का ऐलान: बीजेपी की चुनावी तैयारियों में 26 नवंबर की तारीख सबसे अहम रहने वाली है. इस दिन पार्टी प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेगी. प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के मुताबिक
आगामी विधानसभा चुनाव के संचालन के लिए एक व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस चुनाव कार्यालय तैयार किया जाएगा. चुनाव के दौरान पार्टी की तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों, रणनीतियों, बैठकों और अभियानों का संचालन इसी केंद्र से किया जाएगा. चुनाव प्रबंधन के लिहाज से प्रदेश स्तर पर एक अलग व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि अलग-अलग जिम्मेदारियों और कार्यक्रमों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके.
-कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी-
बीजेपी का मानना है कि चुनाव के दौरान प्रदेश स्तर पर एक केंद्रीय कार्यालय का होना जरूरी है, जहां से सभी गतिविधियों की निगरानी और समन्वय किया जा सके. इसी दिन संविधान गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होगा. इसमें संविधान निर्माण में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी.
संकल्प पत्र की भी विधिवत घोषणा करेगी बीजेपी: इसके साथ ही भाजपा अपने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए संकल्प पत्र की भी विधिवत घोषणा करेगी. चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए चुनाव प्रबंध समिति, चुनाव संचालन समिति और चुनाव से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण समितियों का भी ऐलान किया जाएगा. इन समितियों के गठन के बाद पार्टी के भीतर चुनावी जिम्मेदारियों का बंटवारा भी स्पष्ट हो जाएगा.
सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे चुनाव कार्यालय: प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद बीजेपी की योजना राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव कार्यालय खोलने की है. इन कार्यालयों के जरिए विधानसभा स्तर पर चुनावी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा.
पार्टी चाहती है कि प्रदेश मुख्यालय से तैयार होने वाली रणनीति सीधे विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे और स्थानीय स्तर पर भी चुनावी अभियान को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके. विधानसभा चुनाव कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाया जाएगा.
इसके साथ ही जनसंपर्क कार्यक्रमों, पार्टी के अभियानों और संगठन की गतिविधियों को भी गति दी जाएगी. बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उनकी जिम्मेदारियां तय करने में भी इन कार्यालयों की भूमिका अहम रहने वाली है. बीजेपी की कोशिश है कि चुनावी तैयारियों को केवल बड़े नेताओं की बैठकों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन की सक्रियता दिखाई दे.
पार्टी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बैठकों से लेकर चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन तक का कार्यक्रम तैयार किया है. इन सभी गतिविधियों के जरिए भाजपा अगले सप्ताह से अपनी चुनावी तैयारियों को नए स्तर पर ले जाने जा रही है. पार्टी का लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाना है.
-कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी-
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