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मिशन रिपीट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, 26 को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, संकल्प पत्र भी आएगा सामने

मिशन रिपीट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी अगले सप्ताह से पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी. 21 नवंबर से संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू होगा. 22 नवंबर को हरिद्वार में राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और 26 नवंबर को प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ संकल्प पत्र और चुनावी समितियों का ऐलान कर पार्टी अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देगी.

21 नवंबर को देहरादून में बैठकों से बनेगी चुनावी रणनीति: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अब संगठन के स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है. अगले सप्ताह से पार्टी का फोकस पूरी तरह चुनावी तैयारियों पर रहने वाला है. इसी कड़ी में 21 नवंबर से संगठन की अहम बैठकों का दौर शुरू होगा. इस दिन प्रदेश पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों, अभियानों और संगठन की जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी.