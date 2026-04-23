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आक्रोश मार्च के जरिए ताकत दिखाने में जुटी बीजेपी, 25 अप्रैल को मोरहाबादी से मेनरोड तक निकलेगा जुलूस

बीजेपी पोस्टर ( ETV Bharat )