ETV Bharat / state

धनबाद मेयर उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी में रायशुमारी, कई नेताओं ने पेश की दावेदारी

धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए कई बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दावेदारी पेश की है.

Dhanbad nagar nigam
रायशुमार के लिए जुटे बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में धनबाद जिला बीजेपी कार्यालय में मेयर पद के संभावित उम्मीदवार के चयन को लेकर राज्य स्तरीय समिति की मौजूदगी में व्यापक रायशुमारी आयोजित की गई. बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रत्याशी के नाम पर हुआ मंथन

रायशुमारी के दौरान नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी दी. संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, संगठन के प्रति समर्पण, चुनावी पकड़ और आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता, जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए जो पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए धनबाद के विकास को गति दे सके.

मेयर पद के नाम को लेकर चर्चा पर बीजेजी नेताओं के बयान (Etv bharat)

मेयर पद के लिए कई दावेदार

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सह पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने सभी नेताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना. उन्होंने संगठन की एकजुटता, अनुशासन और मजबूत चुनावी रणनीति की जरूरत पर बल दिया. रणधीर सिंह ने बताया कि चूंकि नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हैं, इसलिए पार्टी के कई नेता, चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं. पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी.

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए खरीदा पर्चा

रायशुमारी के दौरान बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की. पूर्व विधायक संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, रमा सिन्हा, प्रमोद लाल सहित अन्य नाम शामिल हैं. वहीं रायशुमारी से पहले ही पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भी मेयर पद के लिए पर्चा खरीदा है.

पार्टी लेगी अंतिम फैसला

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और अब इस पर अंतिम फैसला पार्टी को लेना है.

धनबाद का समग्र विकास: बीजेपी नेता

वहीं मेयर पद के दावेदार प्रमोद लाल ने कहा कि वे पार्टी के समर्पित और आजीवन सदस्य हैं तथा पार्टी की ओर से सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं. इस बार उन्होंने पार्टी से मेयर चुनाव में समर्थन मांगा है और यदि अवसर मिला तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. वहीं पार्टी नेता रमा सिन्हा ने भी कहा कि बीजेपी का लक्ष्य धनबाद का समग्र विकास करना है, कई नेता इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और वे भी उनमें शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- झारखंड नगर निकाय चुनाव: इलेक्शन को लेकर गहमागहमी, अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया शहरी निकाय चुनाव में बाधा डालने का आरोप! जानें, क्या है इसकी वजह?

झारखंड नगर निकाय चुनाव: पाकुड़, हजारीबाग और बोकारो में चुनाव से संबधित बैठक संपन्न, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी

TAGGED:

मेयर उम्मीदवार के लिए रायशुमारी
DISCUSSION FOR MAYOR CANDIDATURE
DHANBAD NAGAR NIGAM
DISCUSSION ON MAYOR CANDIDATE NAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.