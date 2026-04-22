ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का आक्रामक अभियान, जिलों तक पहुंचेगा संदेश

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी ने आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है. पार्टी आगामी दिनों में जिलों तक गतिविधियां तेज करने जा रही है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा का प्रदर्शन
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur (File ))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:47 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक अपने अभियान को तेज करने जा रही है. पार्टी का लक्ष्य इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार करना और महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है. बीजेपी ने इसके लिए विस्तृत रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बड़े नेताओं के जिलावार दौरे शुरू हो चुके हैं. इन दौरों में आक्रोश पद यात्राएं, महिला सम्मेलन और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी. पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर अधिनियम की जानकारी दें. पार्टी की कोशिश है कि इस बिल को राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत-निकाय चुनाव में बड़ा हथियार बना कर काम मे लें.

राजनीतिक लाभ की कोशिश : नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी अब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है. इसके लिए संगठन स्तर पर भी सक्रियता बढ़ाई गई है. इसके लिए मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं तक सीधे पहुंच बनाएं.

एकता अग्रवाल , प्रदेश मंत्री बीजेपी. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. नारी शक्ति वंदन : राधामोहन बोले- विपक्षी दल निजी स्वार्थ से एकजुट, लांबा के आरोपों पर राखी का पलटवार

पार्टी की प्रदेश मंत्री एवं अभियान मीडिया संयोजक एकता अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बना, पूरे देश की महिलाओं ने उत्सव के रूप में सरकार का अभिनंदन किया. इस अधिनियम को 2029 से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में लागू करने के लिए लाया गया, जिसे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ इसके विरोध में मतदान किया. यह महिला अधिकारों के प्रति घोर अन्याय है, देश भर की महिलाओं के मन में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के प्रति गहरा आक्रोश है.

नारीशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जन आक्रोश अभियान :

राष्ट्रीय प्रेस वार्ताएं : उन्होंने बताया कि 18 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के सभी प्रशासनिक जिलों में पार्टी वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय महिला जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर एवं उप महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य सहित पार्टी की महिला पदाधिकारी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.

जन आक्रोश महिला पदयात्रा : 20 से 23 अप्रैल तक सभी जिलों में जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की जा रही है. इसके जरिए कांग्रेस के साथ विपक्ष के ढोंग और महिला विरोधी सोच को उजागर किया जाएगा. पदयात्रा में सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधियों का उपस्थित रहना अनिवार्य है. पदयात्रा की कुल दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर निर्धारित की जाए, ताकि अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित हो सके.

पढ़ें .महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

जन आक्रोश महिला सम्मेलन : कांग्रेस एवं विपक्ष के खिलाफ 22 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक जिला केंद्र पर 23-24 अप्रैल को महिला जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित होंगे. सभी मंडलों में 30 अप्रैल से पहले महिला जन आक्रोश मार्च निकाला जाए. साथ ही 19 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कांग्रेस और विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए. सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी निंदा प्रस्ताव पारित करने को कहा गया है. सभी ग्राम पंचायतों में भी प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को भी भेजा जाए.

सोशल मीडिया एवं अन्य गतिविधियां : पार्टी की प्रदेश मंत्री एवं अभियान मीडिया संयोजक एकता अग्रवाल ने बताया कि महिला हॉस्टल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संपर्क किया जाएगा. सोशल मीडिया पर 10 दिन तक प्रभावी एवं योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस एवं विपक्ष की महिला विरोधी सोच को उजागर किया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विचारों एवं अनुभवों के वीडियो तैयार कर उन्हें अधिकतम स्तर पर प्रसारित किया जाएगा.

पढ़ें. हक छीनने वालों को वोट मांगने का अधिकार नहीं, मातृशक्ति देगी जवाब : दीया कुमारी

प्रचार प्रसार : प्रधानमंत्री की ओर से 16 अप्रैल 2026 को संसद में दिए गए भाषण को प्रत्येक कार्यक्रम में और सोशल मीडिया में अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा. साथ ही केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी हर कार्यक्रम में उल्लेख किया जाएगा.

जनआंदोलन बनाने की तैयारी : एकता अग्रवाल ने यह भी बताया कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है. बीजेपी कांग्रेस के इस भ्रम को खत्म करने और नारीशक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने के अभियान को गति दी जा रही है. इसमे जिलों में बड़े नेताओं के दौरे शुरू कर दिए हैं. आक्रोश पद यात्राएं, महिला सम्मेलन और जनसभाओं के जरिए पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी.

महिला और युवा मोर्चा को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है, ताकि गांवों और शहरों में महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके. एकता ने दावा किया कि बीजेपी इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देगी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए आगामी चुनावों में इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर अधिनियम की जानकारी दें और कांग्रेस की 'भ्रम की राजनीति' का जवाब देंगे.

पढ़ें. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की तरक्की का विरोध किया: डॉ. राधा मोहन अग्रवाल

TAGGED:

CAMPAIGN AGAINST CONGRESS
BJP TO EXTEND CAMPAIGN
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन
WOMEN RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.