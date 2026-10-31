भाजपा निकालेगी सामाजिक समरसता यात्रा, जालंधर से वाराणसी तक आठ राज्यों से होकर गुजरेगी
यात्रा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में 2558 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:56 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जालंधर से वाराणसी तक सामाजिक समरसता यात्रा निकालेगी. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित चुनावी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे़ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले समरसता संकल्प अभियान के तहत चतुर्थ चरण में समरसता संकल्प यात्रा संत रविदास के सामाजिक समरसता, मानव कल्याण, श्रम की प्रधानता व सदभाव के संदेश को प्रसारित करेगी.
बैठक के दौरान अभियान की रूपरेखा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यात्रा 18 नवम्बर को जालंधर से प्रारम्भ होकर 3 दिसम्बर को वाराणसी पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता यात्रा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में 2558 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी. यात्रा के दौरान प्रतिदिन 8 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनके माध्यम से सामाजिक समरसता, सद्भाव और महापुरुषों के विचारों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में प्रमुख पडावों, शहरों, नगरों या जिला मुख्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही संत रविदास महाराज के चित्र को मंदिरों में लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. यात्रा मार्ग में सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण व उनके योगदान प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी. विधानसभा स्तर पर स्वागत कार्यक्रम तथा जिला या प्रमुख नगरों में ऑडिटोरियम कार्यक्रम तथा सायंकाल बड़ी सभाएं व समरसता भोज आयोजित किये जाएंगे.
लाल सिंह आर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह यात्रा सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से होकर वाराणसी पहुंचेगी. इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश राम तथा प्रदेश सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी, जगदीश पटेल, अनंत ओझा व डा. प्रदीप वर्मा उपस्थित थे.
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