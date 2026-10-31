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भाजपा निकालेगी सामाजिक समरसता यात्रा, जालंधर से वाराणसी तक आठ राज्यों से होकर गुजरेगी

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जालंधर से वाराणसी तक सामाजिक समरसता यात्रा निकालेगी. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित चुनावी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे़ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले समरसता संकल्प अभियान के तहत चतुर्थ चरण में समरसता संकल्प यात्रा संत रविदास के सामाजिक समरसता, मानव कल्याण, श्रम की प्रधानता व सदभाव के संदेश को प्रसारित करेगी.

बैठक के दौरान अभियान की रूपरेखा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यात्रा 18 नवम्बर को जालंधर से प्रारम्भ होकर 3 दिसम्बर को वाराणसी पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता यात्रा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में 2558 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी. यात्रा के दौरान प्रतिदिन 8 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनके माध्यम से सामाजिक समरसता, सद्भाव और महापुरुषों के विचारों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.