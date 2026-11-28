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25 दिन 230 विधानसभा सीटें, 24 घंटे में 13 एक्टिविटी का टास्क; ऐसे चुनावी जमीन तैयार करेगी बीजेपी

भाजपा शुरू करने जा रही सेवादूत अभियान ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में अभी 700 से ज्यादा दिन यानि पूरे दो साल बाकी हैं. लेकिन सत्ता में होने के बावजूद चुनाव के काफी पहले बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर सांसदों तक की ड्यूटी लगा दी है. मंडल लेवल के कार्यकर्ता से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक एक दिसंबर से 25 दिन पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मैदान संभाल लेंगे. पार्टी ने बाकायदा इन 25 दिनों का प्रोग्राम शेड्यूल तय करके दिया है. हर घंटे का टाइम टेबल.

हर दिन पार्टी के हर कार्यकर्ता को 13 एक्टिविटी का टास्क दिया गया है

एक दिन में पार्टी के हर कार्यकर्ता को 13 एक्टिविटी का टास्क दिया गया है. पूरा टाइम टेबल इस तरह से प्लान किया गया है. एक दिन की 13 एक्टिविटी में कार्यकर्ता समाज के उस हर तबके से कनेक्ट कर सकें जहां से चुनावी राह मजबूत होनी है. इनमें अस्पताल, लाईब्रेरी के साथ ही रैन बसैरा भी जोड़े गए हैं. हर दूसरे-तीसरे दिन विधानसभा सीट के बुजुर्ग नागरिकों के अलावा आरएसएस की तरह समाज के प्रबुद्धजनों के साथ भी मीटिंग तय की गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat) इस कैम्पेन में पार्टी के नेता केन्द्र और राज्य की बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलेंगे. ये बीजेपी का चुनाव से काफी पहले वार्मअप सेशन की तरह है. एक सीट- एक कार्यकर्ता, 25 दिन और हर दिन के 13 टास्क. 25 दिन तक एक ही विधानसभा में रहेगी ड्यूटी, पूरा प्लान पार्टी ने दिया पीएम मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में पार्टी ने ये कार्यक्रम प्लान किया है. हर कार्यकर्ता चाहे वो मंडल स्तर का हो, जिले या प्रदेश स्तर का कोई भी नेता. इस सेवा दूत अभियान में पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 25 दिन की ड्यूटी लगाई गई है. एक सीट पर एक कार्यकर्ता. 25 दिन में हर दिन के हिसाब से तेरह टास्क. इसमें वृक्षारोपण भी है, सेवा शिविर भी, दिव्यांगजनों से मुलाकात भी है और रैन बसैरा की विजिट भी. भाजपा शुरू करने जा रही सेवादूत अभियान (ETV Bharat) मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में उतरेंगे भाजपा के सेवा दूत, 25 दिन टटोलेंगे जनता की नब्ज इसके अलावा सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं. जिनकी बात समाज में सुनी जाती है उनसे संवाद के कार्यक्रम भी रखे गए हैं. इन 25 दिनों में पार्टी के कार्यकर्ता जिनमें मंडल स्तर के नेता से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद तक हैं. ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलेंगे. कैसे उनका जीवन बदला ये सुनेंगे और सामने भी लाएंगे. 25 दिन के हर घंटे का खाका एक चार्ट की शक्ल में इन सेवा दूतों को सौंपा गया है. जिसमें हर दिन की मॉनिटरिंग भी है. और आखिर के कॉलम में सेवा दूतों को ये बताना भी है कि पूरे दिन में क्या-क्या किया.