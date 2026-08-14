राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का कड़ा वार, पालन-पोषण और संस्कारों पर उठाए सवाल
अनुराग ठाकुर ने तिरंगा यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- अशोभनिय टिप्पणी और संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की आदत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 5:03 PM IST
हमीरपुर: भाजपा ने आज हमीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली. इसमें भाजपा युवा मोर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अब मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती.
"राहुल गांधी ने पहले अपने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया और अब विदेशी राष्ट्र प्रमुखों का भी अपमान किया है. लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन संवैधानिक पदों और राष्ट्र प्रमुखों के सम्मान की मर्यादा कायम रहनी चाहिए. सार्वजनिक जीवन में नेताओं से संयमित और जिम्मेदार भाषा की अपेक्षा की जाती है." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद
राजनीति में मतभेद और असहमति अपनी जगह है, मगर राहुल गांधी जी की भाषा से अब उनके पालन-पोषण और संस्कारों पर प्रश्नचिह्न लगने लगा है।— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 14, 2026
जिस परिवार की महिलायें देश में उच्चतम पदों पर रहीं, ऐसे राहुल गांधी द्वारा एक महिला राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना उनकी… pic.twitter.com/yopn9fvsuw
अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी मुंगेरीलाल के हसीन सपने ले रहे हैं. जिन्हें जनता ने तीन-तीन बार नकारा, अब वो गाली-गलौच और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी हुई नजर आती है. राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी और संवैधानिक पदों का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है. राहुल गांधी की भाषा से अब उनके पालन-पोषण और संस्कारों पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं और कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है. भारत की गौरवशाली परंपराओं का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बार-बार कर रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र और अर्मयादित टिप्पणी करना राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता, इनके चरित्र, इनके संस्कारों और पालन पोषण को दर्शाता है. पेपर लीक प्रोटेस्ट के समय कांग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ ओछी टिप्पणियां की गई, ये राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है. सत्ता से बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस बिन पानी की मछली की भांति तड़प रहे हैं.
FCRA से होगी विदेशी फंड पर निगरानी
वहीं एफसीआरए को लेकर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इसका देशवासियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि एफसीआरए के जरिए विदेशी फंड पर निगरानी रखी जा सकेगी. विदेशी फंड के स्रोत और उसके इस्तेमाल की निगरानी को उन्होंने देशहित में जरूरी बताया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी जरूरी है. एफसीआरए के जरिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर नजर रखने में मदद मिलेगी और इससे आने वाले समय में देशहित में बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी.
तिरंगा…हमारी आन, बान और शान 🇮🇳— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 14, 2026
भारत का तिरंगा सिर्फ देश की पहचान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के संघर्ष की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों के लिए एकता और गौरव का प्रतीक है। हमारे वीरभूमि हिमाचल से अनगिनत वीरों ने इसी राष्ट्रध्वज के… pic.twitter.com/4T9Heai2Wi
कांग्रेस के आरोपों पर अनुराग का पलटवार
हमीरपुर में भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि तिरंगा पूरे देश के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है. भारतीयों से बेहतर तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश की आन, बान और शान है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है. यात्रा में स्कूली छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को उन्होंने सकारात्मक संदेश बताया.
तिरंगे के सम्मान में, GEN-Z मैदान में 🇮🇳— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 14, 2026
📍हमीरपुर pic.twitter.com/AY4AYXDr4T
कार्यकर्ताओं ने लगाए देशभक्ति के नारे
भाजपा सांसद ने कहा कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें. तिरंगा यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्कूली छात्र शामिल हुए. हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए. भाजपा नेताओं ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगे का सम्मान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सवाल उठाने के बजाय सभी को इसके सम्मान और देश की एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए. यात्रा के जरिए भाजपा ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश की.