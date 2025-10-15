ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव: वसुंधरा से मिले प्रभुलाल सैनी, सियासी चर्चाएं हुई तेज

पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर मंथन लगातार जारी है. पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस पहले ही पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार चुकी है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. बुधवार को भाजपा मुख्यालय से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के आवास पर दावेदारों का तांता लगा रहा. इसी कड़ी में पूर्व विधायक प्रभुलाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की. सैनी की राजे से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. माना जा रहा है कि भाजपा आज शाम तक अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है. उम्मीदवार पर महामंथन जारी: भाजपा की ओर से सीट पर उम्मीदवार तय करने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच विस्तृत चर्चा हो चुकी है. अंता सीट हाड़ौती क्षेत्र में आती है, जो वसुंधरा राजे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में उम्मीदवार चयन में उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है, हालांकि वसुंधरा राजे ने एक दिन पहले ही कहा था कि अंता विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री करेंगे. पढ़ें: अंता उपचुनाव: नरेश मीणा ने भरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा, सड़क पर किया दंडवत प्रणाम...