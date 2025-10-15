ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव: वसुंधरा से मिले प्रभुलाल सैनी, सियासी चर्चाएं हुई तेज

भाजपा मुख्यालय से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के आवास पर दावेदारों का तांता लगा रहा.

Anta By Election 2025
पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 3:31 PM IST

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर मंथन लगातार जारी है. पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस पहले ही पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार चुकी है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. बुधवार को भाजपा मुख्यालय से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के आवास पर दावेदारों का तांता लगा रहा. इसी कड़ी में पूर्व विधायक प्रभुलाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की. सैनी की राजे से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. माना जा रहा है कि भाजपा आज शाम तक अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है.

उम्मीदवार पर महामंथन जारी: भाजपा की ओर से सीट पर उम्मीदवार तय करने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच विस्तृत चर्चा हो चुकी है. अंता सीट हाड़ौती क्षेत्र में आती है, जो वसुंधरा राजे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में उम्मीदवार चयन में उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है, हालांकि वसुंधरा राजे ने एक दिन पहले ही कहा था कि अंता विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री करेंगे.

वसुंधरा से मिले सैनी: इस बीच सीट के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जयपुर स्थित सिविल लाइंस स्थित आवास पर वसुंधरा राजे से मुलाकात की. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद भाजपा आज अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है. वसुंधरा से मिलने के बाद सैनी ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगी. इस सीट पर पहले भी भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी और उपचुनाव में भी भाजपा का प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेगा. जहां तक दावेदारी की बात है, जिसको भी चुनाव लड़ना है, उसने अपनी इच्छा पार्टी नेतृत्व के सामने रखी है.

Anta By Election 2025
पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से बाहर आते सैनी (ETV Bharat Jaipur)

टिकट वितरण संसदीय बोर्ड का काम: उन्होंने कहा कि 'मैं पहले अंता विधानसभा से विधायक रह चुका हूं. ऐसे में अंता उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की है'. उनसे चुनाव से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई है. किस तरह से पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, इसको लेकर बातचीत की है. जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड का है. पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी, सब एकजुट होकर उस उम्मीदवार को जिताने में जुट जाएंगे. जिन-जिन को भी चुनाव लड़ना है, उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी इच्छा जता दी है, अब अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड को करना है.

