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धर्मशाला में बैनर हटाने पर गरमाई सियासत, भाजपा का अल्टीमेटम- सुबह 10 बजे तक पोस्टर नहीं लगे तो होगा चक्का जाम

धर्मशाला में पोस्टर विवाद ने पकड़ा तूल ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच पोस्टर और बैनर हटाने को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों द्वारा दीपावली, नववर्ष और केंद्र सरकार की योजनाओं वाले फ्लेक्स हटाए जाने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये बैनर निजी संपत्तियों पर लगाए गए थे, इसके बावजूद इन्हें हटा दिया गया. भाजपा ने मंगलवार सुबह 10 बजे तक सभी फ्लेक्स दोबारा लगाने का अल्टीमेटम दिया है. ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी है.

धर्मशाला भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल नेहरिया और महामंत्री शुभम सूद ने आरोप लगाया कि विधायक सुधीर शर्मा से जुड़े फ्लेक्स और बैनर रातोंरात हटा दिए गए. भाजपा नेताओं के अनुसार, इन बैनरों पर दीपावली और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी. उनका दावा है कि ये फ्लेक्स निजी संपत्तियों पर लगाए गए थे. भाजपा ने प्रशासन से मांग की है कि हटाए गए सभी बैनर उसी स्थान पर दोबारा लगाए जाएं.