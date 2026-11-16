धर्मशाला में बैनर हटाने पर गरमाई सियासत, भाजपा का अल्टीमेटम- सुबह 10 बजे तक पोस्टर नहीं लगे तो होगा चक्का जाम
इस विवाद को लेकर भाजपा धर्मशाला मंडल ने पुलिस थाना धर्मशाला में लिखित शिकायत भी सौंपी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:33 PM IST
धर्मशाला: धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच पोस्टर और बैनर हटाने को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों द्वारा दीपावली, नववर्ष और केंद्र सरकार की योजनाओं वाले फ्लेक्स हटाए जाने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये बैनर निजी संपत्तियों पर लगाए गए थे, इसके बावजूद इन्हें हटा दिया गया. भाजपा ने मंगलवार सुबह 10 बजे तक सभी फ्लेक्स दोबारा लगाने का अल्टीमेटम दिया है. ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी है.
धर्मशाला भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल नेहरिया और महामंत्री शुभम सूद ने आरोप लगाया कि विधायक सुधीर शर्मा से जुड़े फ्लेक्स और बैनर रातोंरात हटा दिए गए. भाजपा नेताओं के अनुसार, इन बैनरों पर दीपावली और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी. उनका दावा है कि ये फ्लेक्स निजी संपत्तियों पर लगाए गए थे. भाजपा ने प्रशासन से मांग की है कि हटाए गए सभी बैनर उसी स्थान पर दोबारा लगाए जाएं.
सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम, चक्का जाम की चेतावनी
भाजपा युवा नेता एवं धर्मशाला ग्रामीण मंडल के कार्यकारी महामंत्री शुभम सूद ने कहा कि यदि मंगलवार सुबह 10 बजे तक पोस्टर दोबारा नहीं लगाए गए तो भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर धर्मशाला में चक्का जाम भी किया जाएगा. शुभम सूद ने कहा कि निजी संपत्तियों पर लगे बैनर हटाना उचित नहीं है और सरकार तथा प्रशासन को इन्हें तुरंत दोबारा लगाना चाहिए.
कांग्रेस के बैनरों का भी विरोध करने की चेतावनी
शुभम सूद ने कहा कि यदि भाजपा के पोस्टर दोबारा नहीं लगाए गए तो कांग्रेस सरकार के बैनरों और प्रचार सामग्री का भी विरोध किया जाएगा. भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास अलग-अलग स्थानों से फ्लेक्स हटाए जाने के फोटो और वीडियो मौजूद हैं. उन्होंने इन्हें सार्वजनिक करने की बात कही. भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार अपने प्रचार के लिए बड़े-बड़े बैनर लगा रही है.
सुधीर शर्मा ने फिल्म के पोस्टर से की सरकार की तुलना
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए सिर्फ बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाना काफी नहीं होता. इसी तरह सरकार भी प्रचार और दिखावे के सहारे जनता का विश्वास नहीं जीत सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ओर से लगाए गए पोस्टर निजी संपत्तियों पर थे, लेकिन प्रशासन के माध्यम से उन्हें हटवा दिया गया. दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के बैनर और फ्लेक्स कई जगह लगे हुए हैं. सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या नियम केवल विपक्ष के लिए हैं और सत्ताधारी दल के लिए अलग व्यवस्था है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार कितने भी पोस्टर लगा ले, जनता के सामने उसकी वास्तविकता छिपने वाली नहीं है.
पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरें हटाने का भी आरोप
इस विवाद को लेकर भाजपा धर्मशाला मंडल ने पुलिस थाना धर्मशाला में लिखित शिकायत भी सौंपी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक सुधीर शर्मा की ओर से लगाए गए कुछ बैनर और फ्लेक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हटा दी गईं. भाजपा ने इस काम में शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पार्टी ने पुलिस से घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने, फोटो और वीडियो साक्ष्य जुटाने तथा बैनर हटाने वालों की पहचान करने का आग्रह किया है.
सरकारी प्रचार और होर्डिंग पर भी उठाए सवाल
भाजपा नेताओं ने पोस्टर विवाद के साथ प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों के बजाय प्रचार-प्रसार पर अधिक ध्यान दे रही है. नेताओं ने किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े सरकारी बैनरों और विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लगाए जा रहे बड़े होर्डिंग पर भी आपत्ति जताई. भाजपा नेताओं ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं और महिलाओं, युवाओं तथा बेरोजगारों में सरकार के प्रति नाराजगी है.
अब प्रशासन के कदम पर टिकी नजरें
धर्मशाला में बैनर हटाने का मामला अब भाजपा और कांग्रेस के बीच नए राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है. भाजपा ने मंगलवार सुबह 10 बजे तक फ्लेक्स दोबारा लगाने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है. वहीं, पुलिस में शिकायत देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग भी की गई है. अब देखना होगा कि प्रशासन भाजपा के अल्टीमेटम पर क्या कदम उठाता है और इस विवाद का आगे क्या असर होता है.
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