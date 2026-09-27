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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अपमान, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन- प्रतुल शाहदेव

रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के अपमान को लेकर बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

BJP threatened to protest over tampering with Dr Syama Prasad Mukherjee statue in Ranchi
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 11:29 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के हरमू स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना को लेकर झारखंड भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे. उनकी प्रतिमा का अपमान केवल प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी चेतना का अपमान है.

उन्होंने कहा कि प्रतिमा के चेहरे पर कालिख पोतने से डॉ. मुखर्जी के विचारों को धुंधला नहीं किया जा सकता. उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. भाजपा नेता ने इस घटना को राज्य की कानून-व्यवस्था से भी जोड़ते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, न कि इस तरह की घटनाओं से. उन्होंने प्रशासन से मामले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की.

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BJP THREATENED TO PROTEST
DR SYAMA PRASAD MUKHERJEE STATUE
प्रतिमा पर कालिख पोतने की घटना
TAMPERING WITH STATUE

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