सिर्फ परीक्षा रद्द करने का फैसला नाकाफी, सीबीआई जांच होने तक छात्रों की जीत अधूरी- बीजेपी
सीजीएल परीक्षाएं रद्द करने की हेमंत सरकार की घोषणा को बीजेपी ने नाकाफी बताया है.
Published : August 18, 2026 at 12:12 AM IST
रांचीः छात्र आंदोलन के 24वें दिन कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष से आदित्य साहू ने नाकाफी बताया है.
उन्होंने कहा कि तमाम विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच हुए बगैर छात्रों की जीत अधूरी है. उन्होंने कहा कि सीजीएल के साथ-साथ टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं को रद्द करने भर से काम नहीं चलेगा. इन परीक्षाओं में घालमेल का खुलासा सीबीआई ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से ली गई तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई है, नौकरियां बेची गई हैं.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केवल परीक्षा रद्द होने से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं. सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक भाजपा छात्रों के साथ हर लोकतांत्रिक आंदोलन में साथ खड़ी है.
बता दें कि छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टीडीपीएल द्वारा ली गई जेपीएससी-जेएसएससी की सारी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है. आज सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके अलावा जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने 14वीं जेपीएससी पीटी के अलावा बैकलॉग 2023 और 2025 परीक्षा को रद्द करने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उनकी मांगों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है.
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