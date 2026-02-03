ETV Bharat / state

दिल्ली: मृतकों और अमीरों के नाम पर डकारा जा रहा था गरीबों का निवाला, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड बनाकर वर्षों से गरीबों और वंचितों का हक मारा जा रहा था- हरीश खुराना

मृतकों और अमीरों के नाम पर डकारा जा रहा था गरीबों का निवाला- हरीश खुराना
मृतकों और अमीरों के नाम पर डकारा जा रहा था गरीबों का निवाला- हरीश खुराना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 6:34 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में राशन कार्डों के दोबारा से वेरिफिकेशन को लेकर मचे घमासान के बीच भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को 'राशन घोटाले का दशक' करार दिया. खुराना ने आंकड़ों के साथ सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड बनाकर वर्षों से गरीबों और वंचितों का हक मारा जा रहा था. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

2 लाख से अधिक कार्ड संदिग्ध, मृतकों के नाम पर भी उठ रहा था राशन

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरीश खुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप कराई गई जांच में चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 2,02,000 राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, जिनसे करीब 7.07 लाख लाभार्थी जुड़े थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 6,038 राशन कार्ड मृत व्यक्तियों के नाम पर चल रहे थे, जबकि 16,000 कार्ड डुप्लीकेट पाए गए.

गाड़ी, बंगला और ऊंची आय वालों को बनाया 'गरीब'

विधायक ने AAP के राशन मॉडल की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि जिन कार्डों को गरीबों के लिए आरक्षित होना चाहिए था, उनका लाभ संपन्न लोग उठा रहे थे. खुराना ने सवाल किया, "जिसके पास गाड़ी, बंगला और करोड़ों का टर्नओवर है, उन्हें वंचित बताकर राशन देना क्या गरीबों के साथ क्रूर मजाक नहीं है? यही आप पार्टी का असली चेहरा है." जांच में पाया गया कि 1.44 लाख कार्ड धारकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है. 1.59 लाख कार्ड धारकों के पास अपनी जमीन है. 77,000 कार्ड धारक कार या अन्य वाहनों के मालिक हैं. 2,700 कार्ड धारक ऐसे हैं जो जीएसटी होल्डर हैं और जिनका टर्नओवर 25 लाख से अधिक है. कई राशन कार्ड धारक कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं.

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर दागे सवाल

हरीश खुराना ने इस मामले में सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि पिछले 10 वर्षों में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से राशन कार्ड जारी किए गए ? उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल 'फेक नैरेटिव' सेट करने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह पूरी प्रक्रिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा पारदर्शी तरीके से की जा रही है.

किसी भी पात्र का कार्ड नहीं कटेगा

विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए विधायक ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में एक भी एफएसओ (FSO) कार्यालय बंद नहीं हुआ है. उन्होंने आश्वासन दिया, "अभी कोई कार्ड काटा नहीं गया है. सभी को पात्रता साबित करने का अवसर दिया जा रहा है. वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया गरीबों का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए है."

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगेंगे श्वेत पत्र

हरीश खुराना ने घोषणा की कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पिछले 10 वर्षों में बांटे गए राशन पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि सच से वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने अपात्रों और घुसपैठियों को संरक्षण देकर दिल्ली के असली जरूरतमंदों के मुंह से निवाला छीना है.

