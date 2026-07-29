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विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव: संत रविदास के नाम पर भाजपा का 7 महीने का महाअभियान, विपक्ष ने बताया 'दलित वोट बैंक' साधने की कोशिश

वाराणसी: संत शिरोमणि सद्गुरु श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का भव्य शुभारंभ आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से होगा. बीजेपी का कहना है कि, इस कार्यक्रम से जहां लोग संत रविदास के जीवन से जुड़ सकेंगे तो वहीं से विपक्ष दलित वोट बैंक को अपने करीब लाने का प्रयास बता रहा है.







क्या है ये अभियान: ईटीवी भारत को समरसता संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बताया कि, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज किसी एक समाज के संत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक हैं. उनके बेगमपुरा के समतामूलक आदर्श, सेवा, भक्ति और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है. इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों में सामाजिक समरसता को मजबूत करने तथा विकसित भारत के निर्माण में सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.

रविदास घाट पर 11 हजार दीपों से होगा दीपोत्सव: अभियान के तहत ‘गुरु रविदास महाराज समरसता दीप अभियान भी चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत श्री रविदास घाट पर आज 11,000 दीप और श्री रविदास स्मारक स्थल पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. आज देशभर में संत श्री गुरु रविदास महाराज के मंदिरों के साथ ही भाजपा के सभी मंडल स्तर पर भी दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

पांच चरणों में चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान: लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान के तहत पांच प्रमुख चरणों में कार्यक्रम होंगे. 29 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक 'श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन अभियान' देश, प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक चलेगा. वहीं 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा जालंधर से काशी तक निकाली जाएगी. यह यात्रा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी. 26 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा.