राहुल गांधी द्वारा छात्रों से फोन पर बात करने पर बिफरी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- यह शर्मनाक और नाटकबाजी है
राहुल गांधी द्वारा रांची में आंदोलनरत छात्रों से फोन पर बात करने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
Published : August 6, 2026 at 11:44 PM IST
रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज गुरुवार को रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बात की है. राहुल गांधी के छात्रों से बात किए जाने पर सियासत तेज हो गई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी द्वारा रांची के आंदोलनरत छात्रों से फोन पर बातचीत करने को शर्मनाक और नाटकबाजी करार दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव बनाना चाहिए तो वह छात्रों पर दबाव बना रहे हैं. झारखंड में यह नाटकबाजी नहीं चलेगा. बीजेपी के दबाव में आकर राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को पहले सीएम से बात करनी चाहिए थी और छात्रों की जो मांग है सीबीआई जांच की, सीएम पर दबाव डालकर छात्रों की यह मांग पूरी करने की दिशा में पहल करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी के समर्थन से चल रही झारखंड सरकार से छात्रहित में इतनी भी बात नहीं कर सकते और सीएम से यह मांग भी पूरी नहीं करवा सकते हैं तो उन्हें तत्काल सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर देनी चाहिए.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शर्म नहीं है- आदित्य साहू
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शर्म नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा आंदोलनरत छात्रों से मोबाइल पर बात करने को हास्यास्पद बताते हुए कहा है मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शर्म नहीं है.
उन्होंने कहा कि विगत 13 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र इस भरी बरसात में भींग भींगकर बिना खाए पिए जो परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं उसके विरोध में अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे अनशन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि सीबीआई जांच कर करके इस केस का उद्वेदन किया जाए कि आखिर कौन दोषी है उसको जेल भेजा जाए. लेकिन राहुल गांधी जी छात्रों से बात करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देते हैं सरकार चलाने के लिए कितनी विडंबना है. राहुल गांधी को मुख्यमंत्री पर दबाव डालना चाहिए कि छात्रों का मांग सीबीआई जांच है वह काम ना करके छात्रों पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं यह नाटकबाजी झारखंड में नहीं चलेगी.
नेता प्रतिपक्ष भी राहुल पर हमलावर
वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि विडंबना है कि @RahulGandhi वीडियो के माध्यम से झारखंड के छात्रों के प्रति समर्थन जताने का प्रयास कर रहे हैं. यदि उन्हें सचमुच झारखंड के छात्रों की चिंता होती, तो वे वीडियो जारी करने की बजाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बात कर छात्रों की मांगों के अनुरूप JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का दबाव बनाते लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया. राहुल गांधी का यह दोहरा रवैया झारखंड के छात्र अच्छी तरह समझ चुके हैं.
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