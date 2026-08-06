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राहुल गांधी द्वारा छात्रों से फोन पर बात करने पर बिफरी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- यह शर्मनाक और नाटकबाजी है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )