भारत को जोड़ने नहीं तोड़ने के लिए पैदा हुए राहुल गांधी, जांजगीर चांपा के यूनिटी मार्च में बीजेपी नेताओं का बयान

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राहौद नगर पंचायत से शिवरीनारायण तक पद यात्रा का आयोजन किया गया.

Unity March Janjgir Champa
जांजगीर चांपा यूनिटी मार्च (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 1:14 PM IST

जांजगीर चांपा: सरदार बल्लभभाई पटेल की 150 जयंती के अवसर पर देशभर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है. शुक्रवार को जांजगीर चांपा में राहौद नगर पंचायत से शिवरीनारायण तक पद यात्रा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, बीजेपी पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राएं भी यूनिटी मार्च में शामिल हुए.

राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला: यूनिटी मार्च के दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणीग्रही ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है. भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी पैदा नहीं हुए हैं. राहुल गांधी के सारे कृत्य भारत को तोड़ने के लिए हैं. जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति वहीं राहुल गांधी अपनाएं हुए हैं.

जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज नहीं मिलने की छटपटाहट के कारण राहुल गांधी ऐसे अनैतिक काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में गिना जा सकता है -जगन्नाथ पाणीग्रही, यूनिटी मार्च प्रभारी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष

सरदार पटेल की जन्मभूमि से सरदार सरोवर तक पैदल मार्च: बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि यूनिटी मार्च में जिलेभर से कुछ लोगों का चयन किया जाएगा, जो नागपुर जाएंगे. bहां से बस के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मभूमि गांव जाएंगे. वहां से डेढ़ सौ किलोमीटर की पदयात्रा कर सरदार सरोवर जाएंगे. हर जिले से 5 लोगों का चयन किया जाएगा. पूरे देश भर के हर जिले से 5- 5 लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे.

Unity March Janjgir Champa
गांव गांव में हुआ जोशीला स्वागत (ETV Bharat Chhattisgarh)

एकता मार्च में सांसद की पदयात्रा: जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च सुबह 9 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक 18 किलोमीटर की पद यात्रा पर संपन्न हुआ. इस पदयात्रा में सांसद कमलेश जांगड़े ने पैदल चलकर पद यात्रा की अगुवाई की. यूनिटी मार्च का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया. कई जगहों पर आम सभा का आयोजन भी किया गया. सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि सरदार वल्ल्भ भाई पटेल के बारे में देश के हर नागरिक को बताने के लिए यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है. लोगों में काफी जोश है. पीएम मोदी की मंशा है कि पूरे देश के लोग एक सूत्र में बंधे रहे. इसी उद्देश्य के साथ एकता यात्रा निकाली जा रही है.

Unity March Janjgir Champa
आज सक्ती जिला में पद यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोहर्सी में आपस में भिड़े बीजेपी नेता: वहीं लोहर्सी के स्कूल में आयोजित सभा में बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष उलझ गए. सांसद और कलेक्टर की उपस्थिति में बीजेपी नेता जमकर बहस करने लगे. जिसके बाद पार्टी के लोगों ने उन्हें शांत कराया.

Unity March Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च (ETV Bharat Chhattisgarh)
TAGGED:

एकता मार्च जांजगीर चांपा
BJP TARGETS RAHUL GANDHI
जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च
राहुल गांधी
UNITY MARCH JANJGIR CHAMPA

