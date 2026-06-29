कांग्रेस की 10 दिन की पॉलिटिकल क्लास खत्म, अब मैदान में असली परीक्षा, क्या तैयार हो गया सत्ता वापसी का ब्लूप्रिंट?
कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में पवन खेड़ा ने साधा केंद्र पर निशाना, भाजपा का पलटवार, चरित्र हनन और बदजुबानी का प्रशिक्षण देने आए हैं खेड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 10:54 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2028 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है. अभनपुर में कांग्रेस का 10 दिवसीय जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर सोमवार को समाप्त हुआ. कांग्रेस ने इसे संगठन को मजबूत करने और सत्ता में वापसी की रणनीति का बड़ा अभियान बताया, लेकिन समापन के साथ ही भाजपा ने पूरे आयोजन को "राजनीतिक नौटंकी" करार देते हुए कांग्रेस और पवन खेड़ा पर तीखा हमला बोल दिया. एक तरफ कांग्रेस इसे संगठनात्मक पुनर्निर्माण का अभियान बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि जनता अब ऐसे आयोजनों से भ्रमित होने वाली नहीं है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के लिए नई शुरुआत बनेगा या भाजपा के आरोप उसके राजनीतिक संदेश पर भारी पड़ेंगे?
संगठन को नई धार, चुनावी तैयारी की शुरुआत-कांग्रेस
रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर लगातार दस दिनों तक चला, जिसमें प्रदेश के जिला अध्यक्षों को संगठन संचालन, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क, मीडिया रणनीति, सोशल मीडिया, विचारधारा और चुनावी प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया. कांग्रेस का कहना है कि मजबूत जिला संगठन ही चुनावी सफलता की बुनियाद होता है. इसी सोच के साथ जिला अध्यक्षों को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार किया गया. प्रशिक्षण के दौरान गांवों में फील्ड विजिट, श्रमदान और ग्रामीणों से संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ताकि जिला अध्यक्ष जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझ सकें.
राहुल गांधी से पवन खेड़ा तक, बड़े नेताओं ने दिए संगठन के मंत्र
दस दिनों तक चले इस शिविर में कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान दिए. राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय पर अपनी बात रखी. के.सी. वेणुगोपाल ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया, जबकि सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का संदेश दिया. भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, अलका लांबा सहित कई नेताओं ने संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर जिला अध्यक्षों का मार्गदर्शन किया. समापन के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र सभी जिला अध्यक्षों को सौंपे गए.
पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को घेरा
समापन सत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाते हुए मोदी सरकार को विफल बताया. खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत की विदेश नीति दुनिया में सम्मान का कारण बनती थी, जबकि आज देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है. उन्होंने जिला अध्यक्षों से इन मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया.
भाजपा का पलटवार, प्रशिक्षण नहीं, राजनीतिक नौटंकी
कांग्रेस के दावों के तुरंत बाद भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डे ने कहा कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर संगठन निर्माण का प्रयास नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन खिसकने के बाद किया गया एक "नाटक" है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बीच रहने और श्रमदान करने का केवल दिखावा कर रही है. भाजपा ने यह भी कहा कि अपने शासनकाल में कांग्रेस ने कभी गरीबों और गांवों की वास्तविक समस्याओं की सुध नहीं ली, इसलिए अब ऐसे आयोजनों से जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता.
पवन खेड़ा पर भाजपा का सीधा हमला
भाजपा ने अपने बयान में पवन खेड़ा को भी सीधे निशाने पर लिया. शताब्दी पाण्डे ने सवाल उठाया कि क्या पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों को "चरित्र हनन, बदजुबानी और झूठे आरोपों की राजनीति" सिखाने आए हैं? भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति की बजाय आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को बढ़ावा दे रही है. साथ ही यह दावा भी किया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद संगठन लगातार कमजोर हो रहा है. इसलिए अब पार्टी बाहरी नेताओं के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है.
किसका संदेश जनता तक पहुंचेगा?
राजनीतिक विश्लेषकों एवं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी की नजर में यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्निर्माण की शुरुआत माना जा रहा है. साल 2023 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब जिला और बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. दूसरी ओर भाजपा इस पूरी कवायद को चुनावी स्टंट बताकर कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है. यानी कांग्रेस संगठन की मजबूती का संदेश देना चाहती है, जबकि भाजपा उसी संदेश को राजनीतिक दिखावा साबित करने में जुटी है.
अभनपुर में दस दिनों तक चला कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश पर बहस अभी शुरू हुई है. कांग्रेस इसे भविष्य की चुनावी तैयारी और संगठनात्मक पुनर्निर्माण का आधार बता रही है, जबकि भाजपा इसे महज एक प्रचार अभियान और इवेंट मैनेजमेंट करार दे रही है.