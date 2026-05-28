ETV Bharat / state

हनुमान बेनीवाल के बयान पर भड़की भाजपा, मदन राठौड़ बोले- ऐसे नेताओं का हो सामाजिक बहिष्कार

​मदन राठौड़ का पलटवार: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की शब्दावली का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, वह लोकतांत्रिक राजनीति में स्वीकार्य नहीं है. राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए. इस तरह के बयान देने वाले का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए तभी वह अपनी भाषा को संतुलित करेंगे. राठौड़ ने कहा कि जनता ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर जवाब देगी.

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं. नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ की गई एक टिप्पणी के बाद प्रदेश का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बेनीवाल के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएलपी के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है. भाजपा के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में बेनीवाल के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और उन्हें राजनीतिक मर्यादा में रहने की सख्त हिदायत दी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, पार्टी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बेनीवाल की भाषा और राजनीतिक शैली पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है.

​गृह राज्यमंत्री बेढम का आरोप 'नशे में चूर होकर दिया बयान' : गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि बेनीवाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते उन्हें संसदीय परंपराओं और सार्वजनिक जीवन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. बेढम ने कहा कि जनता इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेगी और राजनीतिक संवाद में संयम आवश्यक है. बेनीवाल का बयान सुनने पर ऐसा लग रहा है जिससे वह नशे में चूर होकर बोल रहे हो. एक राजनेता का इस तरह के बयान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है.

बेनीवाल के बयान पर भाजपा का चौतरफा पलटवार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

शब्दों का चयन सही हो : भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बेनीवाल द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए शब्दों का चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए. शर्मा ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की भाषा राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है और जनता इसे पसंद नहीं करती. राजस्थान की राजनीति में इस तरह की भाषा का या इस तरह के शब्दों का कई को स्थान नहीं है. बेनीवाल को लगता है किस तरह की भाषा बोलकर वह सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि यह जनता उन्हें पहले भी सबक सीखा चुकी है और आने वाले समय में भी सबक सिखाएगी.

इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी के बयान पर भड़के मदन राठौड़ और सीपी जोशी, बोले, 'महापुरुषों को गद्दार कहना राजनीतिक और वैचारिक दिवालियापन'

​युवा मोर्चा अध्यक्ष ने दी मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह: भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह बेनीवाल की राजनीतिक निराशा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद बेनीवाल मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, उन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है. गोरा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और आलोचना का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है. लगातार मिल रही हार और खोते हुए पार्टी के जनाधार की कारण ही हनुमान बेनीवाल अब इस तरह की अशोभनीय, अमर्यादित और स्त्रीस्तरहीन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं.