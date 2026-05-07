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महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत पर जेएमएम का आंदोलन, भाजपा ने बताया सियासी नौटंकी

रांची में जेएमएम द्वारा महंगाई को लेकर किए विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने निशाना साधा है.

BJP Targets JMM Over Protest Against Rising Prices in Ranchi
झारखंड भाजपा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 9:10 PM IST

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रांचीः सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आज गुरुवार को राज्य भर में महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर किए गए आंदोलन को प्रदेश भाजपा ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि दरअसल भाजपा द्वारा प्रदेश में जनमुद्दों पर अनवरत आंदोलन से सत्तारूढ़ दल हताशा में है. झामुमो का यह आंदोलन हर मुद्दे पर अपनी पार्टी की विफलता को छुपाने और राज्य में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का नाकाम प्रयास भर है.

उन्होंने कहा कि विश्व भर में महंगाई की ब्रांड एंबेसेडर के रूप में विख्यात रही कांग्रेस के साथ गलबहियां कर यहां सरकार चलाने वाली झामुमो को महंगाई पर तो कम से कम बोलने का रत्ती भर भी हक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर झामुमो केवल और केवल राजनीतिक ड्रामा कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में पेट्रोल डीजल पर कई बार उत्पाद शुल्क कम किया गया.

जेएमएम का आंदोलन स्टंटबाजी है- दीनदयाल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि वैश्विक भारी उथल पुथल जैसे हालातों के बीच जब पूरी दुनिया चिंतित थी, तब केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देशवासियों को बड़ी राहत दी. जेएमएम आम लोगों की बहुत हितकर है तो पेट्रोल डीजल पर वैट क्यों नहीं घटाती? आज झारखंड में बिजली दर में वृद्धि के कारण उद्योग धंधे बंदी के कगार पर हैं. आम लोग महंगी बिजली बिल से परेशान हैं. यह सब जेएमएम को नहीं दिखता.

भाजपा नेता का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आज वैश्विक संकट के कारण पूरा विश्व ही परेशान है. यह सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में अवरोध के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगी हुई है. यह सिर्फ भारत में ही तो महंगा नहीं हुआ है. इस विपरीत परिस्थिति में भी केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पूरी तरह नियंत्रित रखने का काम किया है. पूरी दुनिया में आज ऊर्जा संकट किसी से छिपा नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों से अपने व्यक्तिगत संबंधों और सूझबूझ से भारत की जनता को पूरी राहत देने की जो कोशिश की है, वह सराहनीय है.

दूसरी तरफ झारखंड सरकार महंगाई पर केवल बयानबाजी और राजनीति कर रही है. इन्हीं दलों ने चुनाव पूर्व 450 रुपए में आम लोगों को गैस सिलेंडर देने का वादा किया था इन्हें 450 रुपए में आम लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराने से किसने रोका है? जेएमएम और कांग्रेस वाले केवल राजनीतिक ड्रामा नहीं करें और जनहित के जो मुद्दे भाजपा सिलसिलेवार तरीके से उठा रही है, इस के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करें. जनता इन दलों के चेहरे को अच्छी तरह पहचानती है.

भाजपा नेता दीनदयाल बरनवाल ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह आंदोलन स्टंटबाजी है. सारी दुनिया जानती है कि गैस के सप्लाई में थोड़ी कमी आई है लेकिन इतनी कमी नहीं आई है कि लोगों को दिक्कत हो. मगर राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही और डीलर के द्वारा कालाबाजारी और आतंक मचाए जाने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है. उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है जिसे जनता जानती है.

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