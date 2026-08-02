मंत्री इरफान अंसारी और इरफान आलम का क्या रिश्ता? बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल
झारखंड में एंबुलेंस सेवा को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना है.
Published : August 2, 2026 at 6:33 PM IST
रांचीः झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एंबुलेंस सेवा के संचालन, एजेंसी चयन और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि सरकार को पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए.
एजेंसी बदलने के फैसले पर सवाल
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय साह का कहना है कि पहले 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन एक अन्य एजेंसी के पास था लेकिन नई सरकार बनने के बाद यह जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन को सौंप दी गई. बीजेपी का आरोप है कि एजेंसी का चयन पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ. पार्टी ने पूछा है कि आखिर किन तकनीकी और वित्तीय मानकों के आधार पर इस संस्था को जिम्मेदारी दी गई.
घोषणा के बाद भी क्यों चलता रहा काम?
बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दिसंबर 2025 में संबंधित संस्था को हटाने की घोषणा की थी, तो फिर कई महीनों तक उसी संस्था से काम क्यों लिया जाता रहा. पार्टी का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम से निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं और सरकार को इसकी स्पष्ट वजह बतानी चाहिए.
टेंडर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
बीजेपी का कहना है कि नई एजेंसी के चयन के लिए जारी टेंडर की अंतिम तिथि बार-बार बढ़ाई जा रही है. अजय साह ने आरोप लगाया कि इससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए और सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए.
एंबुलेंस की गुणवत्ता पर भी सवाल
बीजेपी ने नई एंबुलेंस की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी का दावा है कि कई एंबुलेंस तकनीकी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिससे मरीजों को समय पर सेवा मिलने में दिक्कत हो रही है. अजय साह ने कहा कि यदि सरकार के पास सब कुछ सही है, तो एंबुलेंस की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
भुगतान और कर्मचारियों की स्थिति पर भी चिंता
बीजेपी ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस सेवा से जुड़े कई कर्मचारियों और चालकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. पार्टी ने सरकार से पूछा कि बकाया भुगतान कब किया जाएगा और सेवा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
सरकार से तीन प्रमुख मांगें
बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि सम्मान फाउंडेशन को किए गए भुगतान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए, 108 एंबुलेंस सेवा की टेंडर और भुगतान प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और इरफान आलम के बीच कथित संबंधों के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
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