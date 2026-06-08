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गहलोत के बयान से गरमाई सियासत, बीजेपी बोली- पुराने चावल फिर खटक रहे, विघटन के कगार पर कांग्रेस

शेखावत ने कहा कि यह कैसी मोहब्बत है जो अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच बांटी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने ही सहयोगियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं. शेखावत ने कहा कि अपनी लाइन लंबी करने के बजाय दूसरों की लाइन मिटाने की राजनीति कांग्रेस में लंबे समय से चल रही है और आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है.

कांग्रेस बंटी हुई दिखाई दे रही है : अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बयान में वर्ष 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि वह मानेसर प्रकरण को भूल नहीं सकते. उन्होंने संकेतों में सचिन पायलट खेमे पर निशाना साधते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी. गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई और भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का नया अवसर मिल गया. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में मोहब्बत दिखाई नहीं देती.

सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया, वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी गुटबाजी और अंतर्कलह से उबर नहीं पाई है और यही उसकी लगातार राजनीतिक कमजोरी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है.

जयपुर : राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. गहलोत की ओर से सचिन पायलट और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर दिए गए बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है.

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समय रहते आत्ममंथन नहीं किया : भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार एवं वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठाए. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस लगातार आभासी राजनीति में उलझी हुई है और आत्मविश्लेषण करने से बच रही है. कांग्रेस यह समझने का प्रयास नहीं कर रही कि जनता लगातार उसे क्यों नकार रही है. पूनिया के अनुसार पार्टी गंभीर अंतर्कलह से गुजर रही है और यही कारण है कि कभी देश के अधिकांश राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस आज सिमटती जा रही है. कांग्रेस को अपने संगठन और नेतृत्व पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है. यदि पार्टी ने समय रहते आत्ममंथन नहीं किया तो उसका राजनीतिक विघटन और तेज हो सकता है. पूनिया ने दावा किया कि गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष के कारण कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और कई राज्यों में उसका जनाधार घटा है.

कांग्रेस का अंतर्कलह पुराना : राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है. यह स्थिति पिछले दस वर्षों से लगातार बनी हुई है. पुराने चावल हैं जो खटक रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा की चिंता छोड़कर अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए. चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा, जो उनके घर को खटक रहा है, पहले उसे देखें. हमारे घर को देखने की बजाय अपना घर संभालें. कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और आपसी संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है, जिससे पार्टी की वास्तविक स्थिति उजागर हो रही है.

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आलाकमान नहीं पूछ रहा : पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत को अब कांग्रेस आलाकमान पूछ नहीं रहा है, इसीलिए वह विद्रोही तेवर दिखाकर दोबारा आलाकमान में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. गहलोत के दर्द की अभी तक कोई दवा नहीं हुई है और जब भी उन्हें मौका मिलता है, उनका दर्द बाहर आ जाता है. कांग्रेस की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है. पार्टी की ए और बी टीम लगातार एक-दूसरे पर गोले दाग रही हैं, जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है.

राठौड़ ने दावा किया कि दूसरी ओर भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से लगातार मजबूत होकर आगे बढ़ रही है. उन्होंने मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब सभी सक्रिय एजेंसियां उनके पास थीं. यदि उनके आरोप सही थे तो उन गतिविधियों को उस समय रोका क्यों नहीं गया? तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को कपोल-कल्पित बातें करना शोभा नहीं देता.