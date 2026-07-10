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रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कोषाध्यक्ष होने से इनकार पर उठाए सवाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला, शराब और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रामगोपाल अग्रवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अब उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष मानने से इनकार कर रही है, जबकि पहले उन्हें इसी पद पर बताया जाता था. साथ ही दूसरी तरफ उनके समर्थन में प्रदर्शन भी कर रही है.

8 जुलाई को ईओडब्ल्यू के सामने किया सरेंडर

विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि रामगोपाल अग्रवाल पिछले तीन साल से फरार थे. उन्होंने 8 जुलाई को ईओडब्ल्यू कार्यालय में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 9 जुलाई को रायपुर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया. इस दौरान उनसे कोयला, शराब और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पूछताछ की जा रही है.

बीजेपी का दावा- 2018 से 2023 तक थे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल (2018-2023) में रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों में कथित लेनदेन का उल्लेख है. इसी आधार पर एजेंसियां लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थीं.

गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अब रामगोपाल अग्रवाल को अपना कोषाध्यक्ष मानने से इनकार कर रही है. कांग्रेस को डर है कि जांच में पार्टी के अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं. इसलिए पार्टी उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है. लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं- विजय शंकर मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस एक ओर रामगोपाल अग्रवाल से संबंध होने से इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव और प्रताड़ना के आरोप लगा रही है. उन्होंने दावा किया कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई है. साथ ही उन्होंने कहा कि तीन साल तक फरार रहने के बाद सरेंडर करना कोई एहसान नहीं है.