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पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कहा- पार्टी पूरी तरह तैयार, कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं

सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. भाजपा पूरे मनोयोग और संगठनात्मक क्षमता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और अच्छे बहुमत के साथ जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगरीय निकायों में जीत दर्ज करेगी.

जयपुर : राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ होने के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. अदालत की ओर से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देशों और कानूनी अड़चनों के दूर होने के साथ ही चुनावी माहौल बन गया है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का दावा करते हुए कांग्रेस पर चुनाव टालने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

लटकाने और भटकाने का काम किया : मुकेश दाधीच ने कहा कि भाजपा का कभी भी चुनाव से भागने का कोई इरादा नहीं रहा. चुनाव में हुई देरी का कारण कानूनी पेचीदगियां और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया रही. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हुआ है. दाधीच ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है.

पिछली कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए जिलों का पुनर्गठन कर चुनाव करवाए, लेकिन इसके बावजूद जिला परिषदों और पंचायत समितियों में भाजपा को अधिक बहुमत मिला. उनके अनुसार कांग्रेस ने पूरे कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया को लटकाने-भटकाने का काम किया. भाजपा शुरू से समय पर चुनाव कराने के पक्ष में थी और संगठन स्तर पर लगातार तैयारियां चल रही थीं. अब जब न्यायालय के आदेशों और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है तो पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

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जनाधार की परीक्षा : राजनीतिक विश्लेषकों विवेकानंद शर्मा का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की संगठनात्मक ताकत और जनाधार की परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा. एक ओर भाजपा इसे अपने संगठन के विस्तार और सरकार की नीतियों पर जनसमर्थन का अवसर मान रही है, वहीं कांग्रेस भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार कर रही है. ऐसे में अदालत के आदेश के बाद बजा पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल अब प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने के साथ-साथ भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप की लड़ाई को भी और तेज करता नजर आ रहा है.