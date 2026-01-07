ETV Bharat / state

ढाई साल में भी नहीं बन सकी दीपक बैज की कार्यकारिणी, गुटबाजी में उलझी छत्तीसगढ़ कांग्रेस

पीसीसी चीफ दीपक बैज की टीम ढाई साल में भी नहीं बन पाई है. जानिए इसकी क्या वजह है ?

Many factions in Chhattisgarh Congress
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 11:04 PM IST

4 Min Read
रायपुर: सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संगठन को दोबारा खड़ा करना. लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात उलटे नजर आ रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बने ढाई साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अब तक पूरी कार्यकारिणी नहीं बन पाई है. इसका नतीजा यह है कि संगठन बिखरा हुआ है, गुट हावी और विपक्ष की भूमिका कमजोर है.

संकट के दौर से गुजर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस

छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज जिस सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, वह बाहर नहीं बल्कि पार्टी के भीतर है. गुटबाजी, नेतृत्व को लेकर असहजता और निर्णय लेने में देरी ने संगठन की रीढ़ कमजोर कर दी है. ढाई साल बीत जाने के बावजूद पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी पूरी टीम तक नहीं बना पाए हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है.

दीपक बैज और कांग्रेस पर निशाना (ETV BHARAT)

नाम के अध्यक्ष, काम दिल्ली तय कर रही- बीजेपी

भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का कहना है कि दीपक बैज को जानबूझकर मजबूत नहीं होने दिया जा रहा. उन्होंने याद दिलाया कि पाटन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि अगला चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. जब पार्टी के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत तय नहीं, तो संगठन कैसे खड़ा होगा? भाजपा का आरोप है कि एक आदिवासी चेहरे को अध्यक्ष बनाकर सिर्फ प्रतीकात्मक संतुलन साधा गया है, असली फैसले आज भी दिल्ली से थोपे जा रहे हैं.

कांग्रेस का पलटवार, पहले भाजपा अपना आईना देखे

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद संगठनात्मक भ्रम की शिकार है. उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष टेंपरेरी है और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव डमी की तरह काम कर रहे हैं न सरकार में सुनवाई, न संगठन में.

दीपक बैज के नेतृत्व में सड़क पर कांग्रेस

धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस साय सरकार के कुशासन, किसान विरोधी नीतियों, युवाओं से रोजगार छीनने और मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा बताए, उनका संगठन मोदी चला रहे हैं, भागवत चला रहे हैं या अडानी का दफ्तर?

कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस की सफाई

कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है, केवल कुछ पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना है. संगठन में तीन साल का कार्यकाल होता है और समय-समय पर जिम्मेदारियां बदली जाती हैं.

बिना टीम के कप्तान कैसे जीतेगा मैच?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा कहते हैं कि ढाई साल बहुत लंबा वक्त होता है. इस दौरान सिर्फ चुनाव नहीं, आंदोलन, सड़क की लड़ाई और मुद्दों की राजनीति होती है. अगर पूरी टीम ही नहीं है, तो कप्तान अकेले क्या लड़ेगा?. उनका कहना है कि संगठन नीचे तक मजबूत होना चाहिए, ब्लॉक, बूथ और बीएलए स्तर तक.

"ग्राउंड पर कांग्रेस कमजोर दिख रही"

उचित शर्मा आगे कहते हैं कि हाल के आंदोलनों और मुद्दों में कांग्रेस की निचले स्तर पर मौजूदगी कमजोर रही है. बीएलए तक सक्रिय नजर नहीं आए. विपक्ष जैसी आक्रामकता कांग्रेस में फिलहाल नहीं दिख रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्यकारिणी न बनने के पीछे सिर्फ गुटबाजी ही वजह हो, यह जरूरी नहीं है. पार्टी के ऊपर बैठे नेता अगर फैसले नहीं ले पा रहे, तो उसका सीधा असर पूरे संगठन पर पड़ता है.

